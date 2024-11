Der FC Bayern München schlägt PSG und landet Big Points in der Champions League. Zwei FCB-Stars werden zu zu Matchwinnern, die vor kurzer Zeit noch heftig in der Kritik standen. Die Einzelkritik.

Der Kapitän agiert am Ball ungewohnt unsicher und leistet sich in der Anfangsphase gleich mehrere Fehlpässe. Fängt sich aber. Starke Parade gegen Dembele (32.). Leitet mit einem schnellen Abstoß fast das 2:0 von Coman ein (41.) und bereitet auch dessen Großchance nach der Pause mit einem gelungenen Dribbling fast an der Mittellinie vor (67.).

Der Nationalspieler erhält rechts vorne anstelle vom Michael Olise seine Chance, nutzt diese aber nicht. Trifft zu häufig die falsche Entscheidung und hat zu viele Ballverlust. Vergibt zudem dreimal aus aussichtsreicher Position (12., 45. plus 2, 45. plus 3). Muss nach 72 Minuten für Olise vom Feld.

Jamal Musiala

Der Youngster hat schon nach sieben Minuten die Riesenchance zum 1:0, scheitert aber freistehend an Safonov. Kommt danach gegen das dicht gestaffelte Pariser Mittelfeld kaum ins Spiel, weil sich fast keine Räume auftun. Nach dem Wechsel besser in der Partie, der letzte Pass kommt aber nicht an. Zudem mit Pech, als Safonov seinen Schuss von der Strafraumgrenze noch an den Innenpfosten lenkt (74.). Nach 77 Minuten gegen Müller ausgewechselt.

ran-Note: 3