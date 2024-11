Die Defensivkünstler von Bayern München sind dank Abwehrmonster Min-Jae Kim nach der perfekten Ouvertüre zu ihrer Woche der Wahrheit wieder auf Achtelfinalkurs in der Champions League. Besonders eine Statistik ist eindrucksvoll und sogar historisch.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bezwang Paris Saint-Germain verdient 1:0 (1:0) und geht gestärkt in die nächsten Kracher in Dortmund und gegen Leverkusen.

Der Koreaner Kim (38.) ebnete den Weg zum dritten Erfolg im fünften Ligaspiel der Königsklasse mit seinem ersten Champions-League-Tor für die Bayern. Paris bestritt weite Teile der zweiten Halbzeit nach der Gelb-Roten Karte gegen den früheren Dortmunder Ousmane Dembele (56.) in Unterzahl, und so stand bei den ökonomisch verwaltenden Münchnern im siebten Pflichtspiel in Serie die Null. Jamal Musiala (74.) traf den Pfosten.

Trotz ihres Fehlstarts in die Königsklasse mit zwei Pleiten in den ersten drei Begegnungen können die Bayern, die jetzt Anschluss an die Top Acht halten, die K.o.-Runde noch auf direktem Wege erreichen. Dazu dürften gegen die Außenseiter Schachtar Donezk (10. Dezember), Feyenoord Rotterdam (22. Januar) und Slovan Bratislava (29. Januar) drei weitere Siege nötig sein.

Kein unmögliches Unterfangen angesichts der neu gewonnenen Defensiv-Stärke: Die Bayern sind nun schon seit sieben Pflichtspielen in Folge ohne Gegentor. Das gelang dem Rekordmeister zuletzt in der historischen Triple-Saison 2012/2013 unter Jupp Heynckes.