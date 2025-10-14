Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League den FC Brügge. Die Münchner wollen den dritten Sieg und die Tabellenspitze verteidigen. Update, 22.10., 23:00 Uhr: Bayern schlägt Brügge 4:0 Bayern München gewinnt gegen Club Brügge verdient mit 4:0 und baut die beeindruckende Siegesserie damit auf zwölf Partien aus. Durch den Kantersieg von PSG gegen Leverkusen (7:2) verliert der FCB die Tabellenführung jedoch an die Pariser. Die Münchner stellten die Weichen früh auf Sieg: Karl erzielte mit einem Traumtor nach einer Einzelaktion den Führungstreffer (5.), Kane schob keine zehn Minuten später nach klasse Assist von Laimer ins leere Tor zum 2:0 ein (14.). Noch in Durchgang eins machte Luis Díaz mit seinem Kracher an die Unterkante der Latte praktisch den Deckel drauf (34.). Die Bayern bestimmten das Geschehen auch in Halbzeit zwei, ließen es aber ruhiger angehen. Kane ließ nun mal eine Großchance liegen (58.), auch Díaz hatte das 4:0 auf dem Fuß (77.). Zwei Minuten später staubte schließlich Jackson zum 4:0-Endstand ab (79.). FC Bayern schlägt Brügge: Noten zur Champions League

Update, 22.10., 21:58 Uhr: FCB führt klar zur Halbzeit Der nächste Münchner Kantersieg bahnt sich an, die Bayern führen nach 45 Minuten mit 3:0 gegen Club Brügge. Keine fünf Minuten dauerte es bis zum 1:0: Lennart Karl drehte halbrechts auf und versenkte den Ball nach einem guten Dribbling traumhaft hoch rechts im Tor (5.). Damit ist der 17-Jährige nicht nur der jüngste Champions-League-Starter der Bayern-Historie, sondern auch der jüngste Torschütze in der Königsklasse. Fünf Minuten später lenkte Brügges Torhüter Jackers Pavlović' Schuss noch an den Pfosten (10.), weitere vier Minuten später fiel das 2:0: Kane schob nach Laimers Assist aus kurzer Distanz ins leere Tor ein (14.). Im Anschluss dominierten die Bayern weiterhin, auch wenn Brügge immerhin gelegentlich in den Strafraum kam. Luis Díaz sorgte mit seinem wuchtigen Schuss an die Unterkante der Latte (34.) für den 3:0-Pausenstand. Karl (31.) sowie Díaz und Kane (45.) verpassten weitere Tore.

Update, 22.10., 19:55 Uhr: Die Bayern-Aufstellung vs. Brügge München: ⁠ Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic, Karl, Olise, Luis Diaz - Kane

Brügge: Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer - Stankovic, Audoor, Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

Champions League heute live: So seht ihr den FC Bayern Der FC Bayern befindet sich in der noch jungen Saison 2025/26 in einer ausgezeichneten Form. Bis jetzt konnten "die Roten" wettbewerbsübergreifend alle Pflichtspiele gewinnen und zeigen reihenweise überzeugende Auftritte. Die Highlights der Champions League am 22.10 ab 23:00 Uhr live auf Joyn! Nach der äußerst holprigen Champions-League-Ligaphase im Vorjahr gab es diesmal einen Start nach Maß. Die Münchner bezwangen den frischgebackenen Klub-WM-Sieger FC Chelsea mit 3:1 und lösten auch die Pflichtaufgabe beim FC Paphos souverän mit 5:1.

Der FC Bayern führt die Tabelle nach den beiden Siegen aufgrund der besseren Tordifferenz vor Real Madrid und Paris Saint-Germain an. Dass sich ausgerechnet der FC Brügge als Stolperstein erweist, scheint ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Zu stark sind Ausnahmekönner um Harry Kane und Michael Olise in Form und zu stark funktioniert der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany als Ganzes. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Münchner die Belgier unterschätzen sollten. Brügge bezwang zum Auftakt den AS Monaco überzeugend mit 4:1 und zeigte auch bei Atalanta Bergamo einen ansprechenden Auftritt, der jedoch mit einer späten 1:2-Pleite endete. Bereits im Vorjahr konnte der Klub immerhin das Achtelfinale erreichen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Match zusammen.

FC Bayern München vs. FC Brügge heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: FC Bayern vs. FC Brügge

Wettbewerb: Champions League, 3. Spieltag

Datum: 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft FC Bayern München vs. FC Brügge im Free-TV? Nein. Das Duell zwischen dem Bayern München und FC Brügge wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Während Frankfurt vs. Liverpool auf DAZN1 und die CL-Konferenz auf DAZN2 läuft, ist das Bayern-Match nicht auf einem linearen DAZN-Sender zu sehen.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt FC Bayern München vs. FC Brügge heute live? Die Partie wird live und in voller länge vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen.

FC Bayern München vs. FC Brügge heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel? Die Partie der Bayern gegen den FC Brügge kann wie gewohnt auf ran.de im Liveticker verfolgt werden.