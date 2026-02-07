Darmstadt 98 hat den Patzer von Schalke 04 genutzt und mit einem furiosen Sieg die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt überrollte den 1. FC Kaiserslautern beim 4:0 (3:0) vor allem in der ersten Halbzeit, Fraser Hornby (5./Foulelfmeter), Fynn-Luca Lakenmacher (29.), Kai Klefisch (45.) und Luca Marseiler (90.+2) versetzten die Fans zu Hause am Böllenfalltor mit ihren Treffern in Ekstase.

Bissiger, schneller, entschlossener - Darmstadt war im Topspiel der 2. Liga von Beginn an klar überlegen. Die Lilien strotzten nur so vor Selbstbewusstsein, dabei hatte Toptorjäger Isac Lidberg wegen Oberschenkelproblemen kurzfristig passen müssen.

Kaiserslautern bekam die Offensive der Hausherren dennoch nie unter Kontrolle. Und so verdrängte Darmstadt nach dem 2:2 von Schalke gegen Dynamo Dresden die Königsblauen von der Tabellenspitze - mit einem Punkt Vorsprung.