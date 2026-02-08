Kaiserslautern fängt sich im Aufstiegsrennen eine heftige Klatsche. Nach der Partie wird in Sachen Selbstkritik nicht gespart.

Nach der Klatsche im Aufstiegsrennen herrschte beim 1. FC Kaiserslautern dicke Luft. "Nach solchen Auftritten brauchen wir nicht über Systeme reden, es ist eine Einstellungsfrage", sagte Geschäftsführer Thomas Hengen bei "Nitro" nach dem 0:4 (0:3) in Darmstadt: "Wir können uns nur entschuldigen bei den Fans, die uns mal wieder fantastisch unterstützen. Nächste Woche muss da ein ganz anderes Feuer und Esprit auf dem Platz zu sehen sein."

Durch die zweite Niederlage in Folge rückt das Traumziel Aufstieg langsam in weite Ferne, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte. "Vielleicht ist es so, dass die Ambitionen im Verein für den einen oder anderen zu hoch sind", monierte Hengen: "Es ist ein Phänomen, es ist Samstagabend, Flutlichtspiel, du hast einen direkten Konkurrenten vor der Brust, und der zeigt dir, was es heißt, alles zu geben. Das war nicht Betzelike."