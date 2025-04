Inter Mailand erwartet den FC Bayern am Mittwoch zum Champions-League-Viertelfinale. Das Wetter passt jedoch wohl nicht zum Anlass - in der italienischen Metropole werden schwere Niederschläge erwartet.

Aus Mailand berichtet Tobias Hlusiak

Der FC Bayern München muss am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker) im Stadio Guiseppe Meazza bei Inter Mailand antreten. Für die Münchner geht es nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel um Alles.

Der Rekordmeister sollte jedoch schon einmal die Regenjacken herausholen - von italienischer Sonne ist keine Spur in der Metropole. Ganz im Gegenteil: Sämtliche Wetterportale sagen ein Unwetter für den Mittwoch voraus. Starker Platzregen ist in Mailand gemeldet.

Noch hält sich das befürchtete Unwetter aber in Grenzen. Zwischenzeitlich gab es in Mailand leichten Nieselregen und der Himmel war stark bewölkt. Am Nachmittag gegen 17 Uhr war es zudem wieder trocken. Der größte Niederschlag wird vor allem in der Nacht erwartet. Das schließt allerdings nicht auch, dass der Regen schon während der Partie der Bayern beginnt.

Die Königsklassen-Partie könnte also zur Rutsch-Partie werden. Der erwartete Niederschlag könnte den Rasen im altehrwürdigen Giuseppe Meazza bereits im Vorhinein stark in Mitleidenschaft ziehen.