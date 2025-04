ran: Nach den Nations-League-Spielen kommt es auch in der Champions League zu einem deutsch-italienischen Duell zwischen Bayern und Inter. Als ehemaliger Milan-Star hoffen Sie doch bestimmt auf einen Sieg der Münchner gegen Ihren einstigen Stadtrivalen, oder?

Riccardo Montolivo: Ganz ehrlich: Da bin ich neutral. Momentan ist das Duell aus meiner Sicht nahezu ausgeglichen, nach den vielen Verletzungen bei Bayern vielleicht sogar in Prozenten 55:45 für Inter - auch weil das Rückspiel in Mailand ist. Musiala ist viel zu wichtig für diese Mannschaft. Dieser Ausfall ist wirklich schade für Bayern.

ran: Wie sehen Sie die Formkurve bei Inter nach dem Unentschieden in Parma?

Montolivo: Inter ist eigentlich gut drauf. Gegen Parma und auch gegen Udinese war die zweite Halbzeit nicht so gut. In beiden Spielen waren sie 2:0 vorne, gegen Udinese haben sie immerhin noch das 2:1 gerettet. Jetzt gegen Parma eben das 2:2. Ich glaube, das war eine Kopfsache. In beiden Partien haben die Spieler offenbar geglaubt, sie haben das Spiel schon gewonnen. Im Moment ist Inter aber trotzdem gut in Form.

ran: Wo sehen Sie die Stärken?

Montolivo: Inter verteidigt sehr gut und ist top organisiert. Das Durchschnittsalter der Mannschaft ist sehr hoch, aber sie haben dadurch auch viel Erfahrung. Die Spieler kennen sich gut, können fast blind miteinander spielen. Und Inter hat mit Simone Inzaghi schon seit ein paar Jahren denselben Trainer. Sie wissen genau, wann sie mal 30 Minuten lang verteidigen und auf Konter lauern müssen und auch, wann sie mal den Ball halten und spielen können. Das ist die größte Stärke, die die Mannschaft hat.