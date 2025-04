ran: Die Niederlage im Hinspiel hat erneut die Defizite in der Defensive gezeigt. In der Kritik steht vor allem Minjae Kim. Zu Recht?

ran: 1:2 verloren, jetzt auswärts in Mailand. Was muss FCB-Trainer Vincent Kompany ändern, damit das Halbfinale doch noch erreicht wird?

Basler: Er ist ein junger Torhüter und hat sicherlich Potenzial. Aber da muss man nochmal drüber nachdenken, ob er die neue Nummer 1 bei Bayern sein kann. Er hat zuletzt in der 2. Bundesliga beim 1. FC Köln auf der Bank gesessen. Der FC Bayern hat ihn geholt, weil sie etwas in ihm sehen. Ich glaube auch, dass er ein guter Torhüter ist. Aber er wird auch noch Fehler machen und ist jetzt sicherlich nicht der große Rückhalt, den die Bayern im Rückspiel brauchen.

Basler: Was soll ich zu Boey noch sagen? Wenn man solche Fehler macht, gibt es natürlich auch keine Grundlage, ihn von Anfang an spielen zu lassen. Das sind Fehler, die macht man im Amateurbereich. Auf diesem Niveau darf das niemals passieren. Für mich ist er kein Spieler für den FC Bayern München.

Mario Basler von Müller-Thematik genervt

ran: Thomas Müller traf nach seiner Einwechslung zum Ausgleich. Hätte er von Beginn an spielen müssen?

Basler: Ich bin das Thema leid. Seit Tagen dreht sich alles nur noch um Thomas Müller. Vincent Kompany hat sich so entschieden und ich denke, dass Müller kein Spieler mehr in großen Spielen für über 60 bis 70 Minuten ist. Es war richtig, ihn zunächst auf die Bank zu setzen und dann für den Schluss zu bringen. So weckt man nochmal das Publikum. Er schießt sogar das Tor, die Arena brennt, die Stimmung war da. Die Kompany-Aufstellung muss man respektieren, er sieht die Spieler jeden Tag. Für mich war es gerechtfertigt, zumal Müller in den vergangenen Wochen auch nie mehr als nur paar Minuten gespielt hat.

ran: War das Tor nicht vielleicht doch nochmal ein Argument, dass ein neuer Vertrag für Müller richtig gewesen wäre?

Basler: Nein, für mich nicht. Den Ball hätte ich mit 56 Jahren auch noch reingeschossen. Was war da so schwierig dran? Er steht einen Meter vor dem Tor. Den kann auch Thomas Müller nicht vorbeischießen. Ich finde es richtig, dass man nicht mehr mit ihm plant. Er hat in den letzten Monaten kaum eine Rolle gespielt. Irgendwann ist jede Zeit mal abgelaufen. Auch bei einem Thomas Müller.