Champions League: UEFA plant nächste Königsklassen-Revolution

Offenbar diskutiert die UEFA weitere Veränderungen am Modus der Champions League. Eine dieser Ideen soll die Abschaffung der Verlängerung sein.

In dieser Saison wurde in der Champions League erstmals in einem Ligen-System mit Tabelle gespielt, die Reform der UEFA wurde kontrovers diskutiert. Nun plant der Verband anscheinend bereits weitere Veränderungen in der Königsklasse für die kommenden Jahre.

Beschlossen werden diese von der Klubwettbewerb-Kommission um Leverkusen Geschäftsführer Fernando Carro. Das Gremium findet sich am 30. Mai in München zusammen, um über mögliche Reformen zu diskutieren und dann dem UEFA-Exekutivkomitee, dem unter anderem Hans-Joachim Watzke angehört, Vorschläge vorzulegen.