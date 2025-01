Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es herrscht erstmal Frustration. Jeder war enttäuscht über die Leistung heute. In den entscheidenden Momenten hatten wir nicht die Entschlossenheit, egal ob in der Offensive oder Defensive. Da war Rotterdam galliger. Das ist heute sehr, sehr bitter für uns. Wir müssen das jetzt verarbeiten und unsere Lehren ziehen."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): Wir lassen definitiv zu viel liegen. Wie viele Großchance wir liegen lassen und wie einfach wir es dem Gegner machen, Tore zu erziele - das war einfach schlecht. Das hat sich schon gegen Wolfsburg angedeutet. In der Champions League wird das dann bestraft. Trotz der vielen Chancen verdienen wir dann eben nicht den Sieg. Die Tabelle in der Champions League lügt nicht. Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind. Eine Spitzenmannschaft darf hier das Spiel nicht verlieren. Das fehlt noch ein bisschen etwas. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns in einem Prozess befinden, dass wir auch auf einem guten Weg sind. Wenn ich in die Kabine gucke, ist es nicht so, dass jeder nach links und rechts guckt und den anderen Spieler verantwortlich macht. Das war in der Vergangenheit anders in solchen Phasen bzw. nach solchen Niederlagen. Die Gruppe hält zusammen, das macht mir Mut. Aber in der Champions League sind wir in einer sehr, sehr schlechten Ausgangssituation, in die wir uns selbst gebracht haben.“

Vincent Kompany (Trainer Vincent Kompany): "Wir müssen ehrlich sein. Ich finde es verdient für Feyenoord. Wir sind gelaufen, haben gekämpft, aber sie haben die Momente gegen uns sehr gut ausgespielt. Ich hatte schon das Gefühl, wir könnten, ein, zwei Tore schießen. Nur in den Momenten, in denen Feyenoord getroffen hat, hat sich das etwas abgezeichnet. Es ist gut für uns, dass wir in drei Tagen schon wieder spielen können. Wichtig ist, dass wir jetzt eine Reaktion gegen Freiburg zeigen. In der Champions League haben wir auch null Angst davor, in die Playoffs zu müssen. Man muss sich die Top 8 verdienen."