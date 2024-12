Die Champions-League-Begegnung des VfB Stuttgart am Mittwochabend gegen die Young Boys Bern (5:1) wurde von einem Todesfall im Umfeld des Schweizer Meisters überschattet.

Der VfB Stuttgart empfingt am Mittwochabend in der Champions League den Schweizer Meister Young Boys Bern in der Ligaphase (5:1)

Die Begegnung wurde von einem tödlichen Unglück im Umfeld der Gäste aus der Schweiz überschattet.

Wie die Young Boys Bern bereirts am Mittwochnachmittag bekanntgaben, ist ein Sohn von Mittelstürmer Meschack Elia völlig unerwartet nach kurzer Krankheit verstorben.