Real Madrid: Ausfall von Kylian Mbappe? Carlo Ancelotti bezieht Stellung

Zuvor hatte der zuletzt in der Kritik stehende Mbappe den Titelverteidiger in Führung geschossen (10.). Für Mbappe war es das 50. Tor im 79. Spiel in der Königsklasse. Ein Meilenstein für den 25-Jährigen, den nur Lionel Messi früher erreicht hatte (24 Jahre, 284 Tage).

Mbappe wurde im Champions-League -Spiel bei Atalanta Bergamo am Dienstagabend bereits in der 36. Minute ausgewechselt, offenbar aufgrund muskulärer Beschwerden.

Ob auch ein Einsatz im Interkontinental-Pokal-Finale am 18. Dezember zu früh kommt, ist noch offen. Der franzöische Weltmeister werde zumindest mit der Mannschaft nach Doha (Katar) reisen.

"Ein Drama für Ancelotti, das es jetzt Mbappe erwischt, genau an dem Tag, an dem er sich am besten fühlte", schrieb die "Marca".

Der Cheftrainer der Königlichen selbst sagte nach dem Spiel: "Mbappe leidet unter Beschwerden am Oberschenkel. Es sieht nicht schlimm aus, aber er konnte nicht sprinten. Er hatte etwas Schmerzen und wir haben ihn deshalb rausgenommen." Diese optimistische Prognose hat sich anscheinend bewahrheitet.

"Zum Glück wird er nur für kurze Zeit ausfallen", teilte der Italiener am Freitag mit. Eduardo Camavinga, der zuletzt an einer Muskelverletzung laboriert hatte, stehe hingegen schon am Wochenende zur Verfügung.