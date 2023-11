Champions League: PSG-Anhänger in Mailand niedergestochen

Wie die italienische Polizei mitteilte, wurde die Person am Montagabend in Mailand von vermummten Angreifern "durch zwei Stichwunden am Bein schwer verletzt" und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Mailand bleibt ein schwieriges Pflaster für Auswärtsfans in der Champions League. Vor dem Spiel gegen PSG wurde ein Anhänger des französischen Klubs in Italien niedergestochen.

Schlusslicht Mailand empfängt am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker bei ran.de) das Pariser Starensemble in der Gruppe F, in der auch Borussia Dortmund um das Weiterkommen kämpft. Der deutsche Vizemeister gastiert am 28. November im Rahmen des fünften Spieltags in Mailand.

Als Reaktion auf den Vorfall wurden am Dienstag die Sicherheitsvorkehrungen in Mailand verschärft. Milan verurteilte auf X (ehemals Twitter) "jegliche Form von Gewalt. Für uns ist Fußball Leidenschaft und nicht Hass. Sport vereint die Menschen und trennt sie nicht", so der Verein.