8. Spieltag in der Champions League

PSV Eindhoven vs. FC Bayern heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und im Livestream?

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 08:38 Uhr
  • ran.de

Am 8. Spieltag der Champions League muss Bayern München auswärts bei der PSV Eindhoven ran. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayern München geht mit viel Selbstvertrauen in das nächste Champions-League-Spiel. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Augsburg läuft es in der Königsklasse bislang sehr gut für die Münchener.

Am 7. Spieltag der Königsklasse setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durch. Damit ist ein Abrutschen unter Platz vier selbst bei einer Niederlage im letzten Vorrundenspiel rechnerisch ausgeschlossen.

Bei der PSV Eindhoven ist die Ausgangslage etwas kniffliger. Die Niederländer können noch aus eigener Kraft die Playoffs erreichen, stehen aktuell aber nur auf Platz 22.

Das Spiel bietet auch ein kleines Wiedersehen: PSV-Trainer Peter Bosz kennt den FC Bayern bestens aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen, wo er in sieben Duellen sogar zwei Siege gegen die Münchener feiern konnte. Zudem trifft Nachwuchstalent Paul Wanner auf seinen Ausbildungsverein aus München.

PSV Eindhoven vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

PSV Eindhoven vs. FC Bayern München heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen der PSV Eindhoven und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern gastiert bei der PSV Eindhoven: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Eindhoven gegen Bayern München im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

FC Bayern München gastiert bei Eindhoven: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von PSV Eindhoven vs. FC Bayern

  • Begegnung: PSV Eindhoven vs. FC Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 28. Januar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Peter Bosz (PSV Eindhoven), Vincent Kompany (FC Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
