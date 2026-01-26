Am 8. Spieltag der Champions League gastiert Villarreal bei Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der Sprung unter die Top 8 ist für Bayer 04 Leverkusen nicht mehr möglich, das Verpassen der Playoffs jedoch sehr wohl. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Villarreal wäre die Werkself fix in den Playoffs dabei.

In der Champions League zeigte Bayer 04 zuletzt durchwachsene Leistungen. Zunächst feierten die Leverkusener einen Sieg gegen die B-Elf von Manchester City, danach gelang ein Unentschieden gegen Newcastle, ehe man gegen Olympiakos Piräus eine Niederlage hinnehmen musste.

Trotz dieser Leistungen hält das Team den Kontakt zu den Playoff-Plätzen und will mit einem Erfolg gegen Villarreal die Chancen auf das Weiterkommen sichern.

Bei einem eigenen Sieg könnte Leverkusen noch bis auf Platz 14 klettern, realistischer ist jedoch ein Rang zwischen 16 und 17. Für die Playoffs wäre ein paar Plätze nach oben in jedem Fall hilfreich, da dadurch ein leichterer Gegner im Achtelfinale der K.-o.-Phase warten könnte.