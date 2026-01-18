- Anzeige -
- Anzeige -
7. Spieltag der Champions League

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt live: Champions League im TV, Stream und Ticker

  • Veröffentlicht: 18.01.2026
  • 11:52 Uhr
  • ran.de

Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt verläuft die aktuelle Champions-League-Saison bislang alles andere als ideal. Nach sechs absolvierten Spielen steckt die SGE tief im Tabellenkeller fest und steht aktuell außerhalb der Qualifikationsränge.

Die Frankfurter hatten es in der Ligaphase mit hochkarätigen Gegnern zu tun. Partien gegen Teams wie Atletico Madrid oder FC Barcelona erschwerten die Punkteausbeute erheblich.

Aktuell belegt die Eintracht Platz 30 in der Champions-League-Tabelle und wäre damit ausgeschieden. Ein Sieg am 7. Spieltag würde zwar helfen, wäre jedoch noch keine Garantie für das Weiterkommen. Um die Playoffs zu erreichen, müsste Frankfurt beide verbleibenden Spiele gewinnen und zudem auf günstige Ergebnisse der direkten Konkurrenz hoffen.

Der kommende Gegner Qarabag FK erscheint auf dem Papier dennoch schlagbar. Mit einem Kaderwert von knapp 30 Millionen Euro bei "transfermarkt" stellt der Klub aus Aserbaidschan den zweitkleinsten Marktwert aller Teilnehmer. Trotzdem hat sich Qarabag bislang ordentlich präsentiert, sieben Punkte gesammelt und steht damit aktuell sogar auf einem Playoff-Platz.

Für die Eintracht bleibt das Duell dennoch mit Fragezeichen verbunden. Personell ist die Lage angespannt: Fares Chaïbi kehrt erst frisch vom Afrika-Cup zurück, während im Sturm sowohl Jonathan Burkardt als auch sein Vertreter Michy Batshuayi weiterhin verletzt ausfallen dürften.

Zwar wurde im Winter mit unter anderem Younes Ebnoutalib oder Arnaud Kalimuendo nachgerüstet, doch wie stabil sich die SGE präsentiert, wird sich erst auf dem Platz zeigen.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -
- Anzeige -

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Qarabag vs. Eintracht live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Qarabag und der Eintracht wird nicht im Free-TV übertragen.

Qarabag - Eintracht live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen, ist dort jedoch ausschließlich in der Konferenz zu sehen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

- Anzeige -

Champions League live: Wo kann ich Qarabag gegen Frankfurt im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

Qarabag Agdam empfängt Eintracht Frankfurt live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zu Qarabag Agdam gegen Eintracht Frankfurt gibt's auf ran.de.

- Anzeige -

Champions League live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt

  • Spiel: Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 21. Januar 2026; 18:45 Uhr
  • Trainer: Qurban Qurbanov (Qarabag Agdam), Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Zuschauer in Florenz: Edin Dzeko
News

Medien: Schalke an Altstar Dzeko interessiert

  • 18.01.2026
  • 12:00 Uhr
imago images 1070369987
News

Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker

  • 18.01.2026
  • 11:52 Uhr
Kampl (r.) wird von RB-Chef Mintzlaff getröstet
News

"Schlimmste Monate": Kampl über den Verlust seines Bruders

  • 18.01.2026
  • 11:51 Uhr
Edin Dzeko
News

FC Schalke 04: Transfergerücht sorgt für Wirbel - kommt diese Stürmer-Ikone jetzt wirklich?

  • 18.01.2026
  • 11:47 Uhr
Kehrt zurück: Jordi Cruyff
News

Cruyff-Comeback bei Ajax: Jordi will Vater Johan "stolz" machen

  • 18.01.2026
  • 11:21 Uhr
Sebastian Polter verlässt Braunschweig
News

Polter wechselt aus Braunschweig nach Belgrad

  • 18.01.2026
  • 11:21 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup-Finale heute live: Wo läuft Senegal - Marokko live im TV und Stream?

  • 18.01.2026
  • 10:19 Uhr
imago images 1067769400
News

"Richtig Feuer gegeben": Bayern-Star zum Rapport bei Kompany

  • 18.01.2026
  • 10:08 Uhr
Hertha
News

"Massive Polizeigewalt" überschattet offenbar Hertha vs. Schalke

  • 18.01.2026
  • 10:04 Uhr
Matchwinner: Ragnar Ache
News

Spieler des Tages: Ragnar Ache (1. FC Köln)

  • 18.01.2026
  • 09:43 Uhr