Fussball
Cristiano Ronaldo: Flucht? Kuriose Wende um Superstar
- Aktualisiert: 04.03.2026
- 12:31 Uhr
- ran.de
In den vergangenen Tagen kam in übereinstimmenden Medienberichten auf, dass Superstar Cristiano Ronaldo wohl Saudi-Arabien nach den iranischen Drohnen-Angriffen verlassen habe. Fußball-Insider Fabrizio Romano berichtet nun via "X", dass Ronaldo immer noch in Riad sei.
Nachdem die USA und Israel einen gemeinsamen Angriff auf den Iran gestartet hatten, hat der neu entfachte Nahostkonflikt nun auch Saudi-Arabien erfasst.
Als Reaktion auf die Angriffe schoss der Iran Drohnen auf die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ab. Internationale Medien berichteten, dass der 41-Jährige und seine Familie deswegen Riad via Privatjet verlassen hätten und nach Madrid geflohen seien.
Nun behauptet Fabrizio Romano auf der Kurznachrichtenplattform "X", dass diese Berichte "weit ab der Wahrheit" und "fake news" seien. Der Portugiese werde nach Problemen im letzten Spiel nun auf dem Trainingsgelände von Al Nassr behandelt.
Wird Ronaldo in Saudi Arabien bleiben?
Die USA warnten die Bürger von Riad davor, dass es möglicherweise noch weitere Angriffe des Irans geben könnte und forderten sie dazu auf, das Gebiet zu verlassen. Aus Flugdaten ging hervor, dass Ronaldos neu gekaufter Privatjet von Riad nach Madrid geflogen war. Es ist nicht klar, ob seine fünf Kinder und Verlobte Georgina Rodriguez an Bord waren.
Seit seinem Wechsel zum saudi-arabischen Topklub Al-Nassr FC in 2023 ist Cristiano Ronaldo das Aushängeschild für den Fußball im Wüstenstaat. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027.