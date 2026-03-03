In den vergangenen Tagen kam in übereinstimmenden Medienberichten auf, dass Superstar Cristiano Ronaldo wohl Saudi-Arabien nach den iranischen Drohnen-Angriffen verlassen habe. Fußball-Insider Fabrizio Romano berichtet nun via "X", dass Ronaldo immer noch in Riad sei.

Nachdem die USA und Israel einen gemeinsamen Angriff auf den Iran gestartet hatten, hat der neu entfachte Nahostkonflikt nun auch Saudi-Arabien erfasst.

Als Reaktion auf die Angriffe schoss der Iran Drohnen auf die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ab. Internationale Medien berichteten, dass der 41-Jährige und seine Familie deswegen Riad via Privatjet verlassen hätten und nach Madrid geflohen seien.

Nun behauptet Fabrizio Romano auf der Kurznachrichtenplattform "X", dass diese Berichte "weit ab der Wahrheit" und "fake news" seien. Der Portugiese werde nach Problemen im letzten Spiel nun auf dem Trainingsgelände von Al Nassr behandelt.