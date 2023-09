Anzeige

RB Leipzig ist der Auftakt in die neue Champions-League-Saison geglückt. Beim Auswärtsspiel in Bern mussten die Roten Bullen länger zittern, konnten sich am Ende aber mit 3:1 durchsetzen.

Erstes Spiel, erster Sieg: Trotz einer kurzen Schwächephase hat RB Leipzig seine Pflichtaufgabe zum Auftakt der Champions-League-Saison erfolgreich gelöst.

Beim Underdog Young Boys Bern gewann der teils etwas zittrige DFB-Pokalsieger am Dienstag mit 3:1 (1:1). Mit Blick auf das Wunschziel Achtelfinale liegt das Team von Trainer Marco Rose nach dem Königsklassen-Auftakt voll auf Kurs.

Mohamed Simakan (3.), Xaver Schlager (73.) und der eingewechselte Benjamin Sesko (90.+2) schossen die verletzungsgeplagten Leipziger auf dem Kunstrasen im Stadion Wankdorf zum Erfolg, Meschack Elia (33.) traf für die Schweizer.

In der Gruppe G wartet nun mit Titelverteidiger Manchester City am 4. Oktober der dickste Brocken, zudem geht es gegen Roter Stern Belgrad.

"Es ist eine sehr physische Mannschaft. Aber wir werden versuchen, unser eigenes Spiel durchzubringen", hatte Rose angekündigt, der auf die Startelf vom 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg vom Samstag vertraute.