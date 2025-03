Julian Alvarez war für Atletico als zweiter Schütze an der Reihe und schien seinen Schuss sicher verwandelt zu haben. Dann der Schock: Der Elfmeter wurde nach Videoüberprüfung aberkannt.

Das Wichtigste in Kürze

Trainer Diego Simeone gab sich bei der Pressekonferenz frustriert. Er betonte, dass die Doppelberührung nicht eindeutig sichtbar gewesen sei. „Es ist unfassbar, wie eine so minimale Situation alles drehen kann", so der Trainer. Atletico-Innenverteidiger Lenglet sagte: "Ich höre von dieser Regel zum ersten Mal."

Die UEFA Champions League-Regeln für die Saison 2024/25 basieren auf den IFAB-Vorschriften, die besagen, dass ein Spieler bestraft wird, wenn er den Ball ein zweites Mal berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt. In diesem Fall wurde entschieden, dass Álvarez den Ball tatsächlich zweimal berührte, bevor ein anderer Spieler eingreifen konnte, was einen Regelverstoß darstellt.

Alvarez rutschte nämlich direkt vor dem Schuss weg, wodurch es eine Doppelberührung gab. In Normal-Geschwindigkeit hatte das kaum jemand bemerkt. Erst die Zeitlupe gab Aufschluss.

Antonio Rüdiger schoss Real ins Viertelfinale

Mit Marcos Llorente gab es noch einen weiteren Spieler von Atletico, der seinen Elfmeter verschoss. Er knallte den Ball an die Latte. Der Deutsche Antonio Rüdiger bekam dadurch die Gelegenheit, Real ins Viertelfinale zu schießen.

Torwart Jan Oblak kam zwar noch mit der Hand an den Ball, konnte diesen aber nicht um den Pfosten lenken. "Wäre ich früher gesprungen, hätte er wahrscheinlich in die andere Ecke geschossen", sagte der Torwart danach. "Daher habe ich bis zum letzten Augenblick gewartet und habe mich für diese Ecke entschieden, aber ich kam an den Ball nicht ganz heran."