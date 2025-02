Borussia Dortmund trifft in den Playoffs der Champions League auf Sporting aus Lissabon. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Stream und Ticker.

Der BVB muss sich nach einer durchwachsenen Ligaphase in der Champions League in den neuen Playoffs unter Beweis stellen, falls sie das Achtelfinale erreichen wollen. Dafür müssen sie Sporting Lissabon besiegen, die mit Topstürmer Viktor Gyökeres geballte Offensivgefahr ausstrahlen. Die Portugiesen belegten den 23. Platz nach acht Spieltagen in der UEFA Champions League.

Niko Kovac feierte am Wochenende sein Ligadebüt als Dortmund Coach gegen den VfB Stuttgart, ehe er am Dienstag zum ersten Mal den BVB in der UEFA Champions League betreuen wird. Direkt eine Herausforderung für den neuen Trainer. Das Erreichen des Achtelfinales wird dennoch das Ziel sein.