+++ Update, 29. April, 17:35 Uhr: Comeback in Sicht! Neuer wieder im Teamtraining +++

+++ Update, 2. Mai, 8:22 Uhr: Thomas Müller mit überraschender Kritik an Ex-Trainern +++

Thomas Müller hat mit überraschenden Worten Bilanz zu seinen vergangenen Trainern beim FC Bayern gezogen. Demnach habe es seit Pep Guardiola im Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr richtig gepasst.

"Wir sind durch mehrere verschiedene Übergangsphasen gegangen, so fühlt es sich zumindest an. Seit Pep Guardiola hatte es in der Kombination zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr richtig 'Klick' gemacht", sagte er auf der offiziellen Bundesliga-Homepage.

Seit Guardiolas Abschied 2016 waren Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel und jetzt Vincent Kompany in Amt und Würden bei den Münchnern.

Selbst in der Sextuple-Zeit mit Flick sei nicht alles harmonisch gewesen. "Wir hatten mit Hansi Flick zwar eine sehr erfolgreiche Zeit, aber dabei gab es auch einige Reibereien zwischen dem Trainer und der Vereinsführung", blickte Müller auf die Differenzen zwischen Flick und dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic zurück.

Erst in dieser Saison mit Kompany habe der Verein wieder zu sich gefunden. "Dieses komplett harmonische Bild, das wir diese Saison jetzt wieder gesehen haben, diese Einheit zwischen Trainer, Mannschaft und Verein - das war nie so richtig da", schilderte Müller, der am Saisonende den Klub verlassen wird.