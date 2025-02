Gelöst feierte Niko Kovac seinen ersten Sieg als Trainer des BVB. Der erfahrene Kroate soll helfen, die bislang so schwache Saison der Dortmunder noch zu retten. Dafür wählte er am Dienstag eine defensive Herangehensweise - mit Erfolg: Erstmals seit Ende November blieb Dortmund ohne Gegentor.

Der BVB überzeugte insbesondere in Durchgang zwei und legte dabei eine beeindruckende Effizienz an den Tag. Guirassy (60.) traf zunächst selbst, dann legte er das 2:0 durch Pascal Groß (68.) auf. Karim Adeyemi (82.) sorgte für die Entscheidung.

Dort kann Dortmund im eigenen Stadion das Ticket für die nächste Runde lösen. Trotz der unbeständigen Leistungen der Schwarz-Gelben in den vergangenen Wochen, dürfte das Weiterkommen eigentlich nur noch Formsache sein.

Dank Serhou Guirassy darf Borussia Dortmund vom Achtelfinale der Champions League träumen. Der Torjäger machte beim 3:0 (0:0) im Hinspiel der Play-offs bei Sporting Lissabon den Unterschied und bescherte dem BVB eine überaus komfortable Ausgangslage fürs Rückspiel am Mittwoch (18.45 Uhr im Liveticker ) kommender Woche.

Borussia Dortmund gelingt der ganz große Befreiungsschlag. Nach den tristen Performances in der Bundesliga, trumpfen die Schwarz-Gelben in Lissabon auf und bezwingen die Portugiesen mit 3:0. Der Weg ins Achtelfinale ist damit mehr als nur bereitet.

Kovac hatte ein "gutes Ergebnis fürs Rückspiel" als Ziel ausgegeben, dafür müsse der BVB seine Chancen besser nutzen als jüngst gegen den VfB Stuttgart. Einziges Manko: Erst in der 38. Minute gab Jamie Gittens nach einem Solo einen ersten Distanzschuss ab, ansonsten setzte Sporting in einem zerfahrenen Spiel mehr Akzente. Mit dem langsamen Spielaufbau der Dortmunder hatte Lissabon kaum Schwierigkeiten, zudem kombinierten die Portugiesen sicherer.

Sporting , das zunächst ohne seinen angeschlagenen Topstürmer Viktor Gyökeres antrat, wirkte zwar zunächst entschlossener. Doch der BVB ließ insgesamt wenig Chancen der Portugiesen zu, die anfangs enthusiastischen Fans im Estádio José Alvalade XXI waren am Ende kaum mehr zu hören.

Maximiliano Araujo (15.) traf aus der Distanz die Latte, zudem musste Torhüter Gregor Kobel mehrfach eingreifen. Die Dortmunder Fans, die sich bereits in der Nachmittagssonne in Lissabons Hauptstadt in Stimmung gesungen hatten, störte der biedere Auftritt ihrer Mannschaft nicht. Im Oberrang klatschten und trommelten sie den BVB nach vorne.