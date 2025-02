Borussia Dortmund trifft in den Playoffs der Champions League auf Sporting aus Lissabon. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Stream und Ticker.

Sporting vs. BVB live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur CL-Übertragung

Sporting vs. BVB live: Champions League im Ticker

Dortmund zu Gast in Lissabon: Wer überträgt heute live im Pay-TV?

Sporting Lissabon vs. BVB live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Sporting vs. BVB live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß?

Champions League Playoffs: So seht ihr BVB vs. Sporting live

BVB gewinnt Hinspiel in Lissabon

Dafür wählte er am Dienstag eine defensive Herangehensweise - mit Erfolg: Erstmals seit Ende November blieb Dortmund ohne Gegentor.

Guirassy (60.) traf zunächst selbst, dann legte er das 2:0 durch Pascal Groß (68.) auf. Karim Adeyemi (82.) sorgte für die Entscheidung. Gelöst feierte Niko Kovac seinen ersten Sieg als Trainer des BVB. Der erfahrene Kroate soll helfen, die bislang so schwache Saison der Dortmunder noch zu retten.

Dank Serhou Guirassy darf Borussia Dortmund vom Achtelfinale der Champions League träumen. Der Torjäger machte beim 3:0 (0:0) im Hinspiel der Play-offs bei Sporting Lissabon den Unterschied und bescherte dem BVB eine überaus komfortable Ausgangslage fürs Rückspiel am Mittwoch kommender Woche.

BVB gewinnt Hinspiel in Lissabon

Die gefährlichsten Abschlüsse der Löwen, von denen einer sogar an die Latte krachte, kamen jedoch alle aus der Distanz. Für die zweite Hälfte haben beide Vereine noch deutliches Steigerungspotenzial. Dabei ist jedoch natürlich auch die Frage, was das jeweilige Ziel ist. Die Borussia könnte mit einem Unentschieden sicherlich bereits ganz gut leben.

Mit einem torlosen Remis geht es im Playoff-Hinspiel zwischen Sporting CP und Borussia Dortmund in die Kabinen. Beide Mannschaften verzichteten im ersten Abschnitt auf das große Risiko und lauerten eher auf Fehler und Lücken beim Gegner. Davon bot ein passiver BVB mehr, wodurch Lissabon gleich zu mehreren aussichtsreichen Aktionen kam.

Rechts verteidigt Julian Ryerson, zentral sollen Nico Schlotterbeck und Emre Can die Angriffe Sportings stoppen. Gut für den BVB: Der gefährliche Viktor Gyökeres ist zunächst auf der Bank, der Schwede hatte zuletzt wegen einiger Knieprobleme gefehlt. Schlotterbeck, in der Liga gesperrt, rückt im Vergleich zur Generalprobe gegen den VfB Stuttgart (1:2) für Waldemar Anton in die Startelf. Svensson war gegen Stuttgart eingewechselt worden.

Der neue Außenverteidiger Daniel Svensson gibt im bislang wichtigsten Saisonspiel sein Startelfdebüt für Borussia Dortmund. Der im Winter verpflichtete Schwede beginnt im Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon auf der linken Abwehrseite, er ersetzt am Dienstagabend den verletzten Ramy Bensebaini.

Champions League Playoffs: So seht ihr BVB vs. Sporting live

Der BVB muss sich nach einer durchwachsenen Ligaphase in der Champions League in den neuen Playoffs unter Beweis stellen, falls sie das Achtelfinale erreichen wollen. Dafür müssen sie Sporting Lissabon besiegen, die mit Topstürmer Viktor Gyökeres geballte Offensivgefahr ausstrahlen. Die Portugiesen belegten den 23. Platz nach acht Spieltagen in der UEFA Champions League.

Niko Kovac feierte am Wochenende sein Ligadebüt als Dortmund Coach gegen den VfB Stuttgart, ehe er am Dienstag zum ersten Mal den BVB in der UEFA Champions League betreuen wird. Direkt eine Herausforderung für den neuen Trainer. Das Erreichen des Achtelfinales wird dennoch das Ziel sein.