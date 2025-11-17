- Anzeige -
- Anzeige -
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Wann wird die Gruppenphase ausgelost und wie funktioniert der Modus? Deutschland in Lostopf 1

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 15:07 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen.

Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. In Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

WM 2026: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung aus?

  • Lostopf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
  • Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, IR Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien
  • Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
  • Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers
- Anzeige -

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
- Anzeige -

WM 2026: Wie könnte das Eröffnungsspiel lauten?

Sicher ist bereits, dass das Eröffnungsspiel der WM 2026 im legendären Estadio Azteca in Mexico-Stadt stattfindet. Gastgeber Mexiko wird dabei auf eines der folgenden Teams treffen:

  • Norwegen
  • Ägypten
  • Algerien
  • Schottland
  • Paraguay
  • Tunesien
  • Elfenbeinküste
  • Usbekistan
  • Katar
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
Mehr News und Videos
Thomas Hitzlsperger schwärmt von Vincent Kompany
News

"Maximale Akzeptanz in der Kabine" - Hitzlsperger adelt Kompany

  • 26.11.2025
  • 16:12 Uhr
Neymar im Einsatz für den FC Santos
News

WM in Gefahr: Neymar erneut schwer verletzt

  • 26.11.2025
  • 16:03 Uhr
UEFA Champions League - Borussia Dortmund - Schachtar Donezk am 29.01.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund
News

Star-Flucht im Sommer? Mehrere BVB-Stars könnten wohl gehen

  • 26.11.2025
  • 16:02 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) hier mit Yan Couto(Borussia Dortmund, 2) Regulations prohibit...
News

BVB-Noten: Überragender Adeyemi, eiskalter Guirassy

  • 26.11.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069595333
News

Presse zerreißt Pep: "Arroganzanfall" gegen Bayer

  • 26.11.2025
  • 15:59 Uhr
Längere Zwangspause nach OP: Jonas Wind
News

Oberschenkel-OP: Wölfe vorerst ohne Wind

  • 26.11.2025
  • 15:59 Uhr
Ronaldo Trump
News

Kommentar: Ronaldos Begnadigung ist eine Farce

  • 26.11.2025
  • 15:57 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern vor Problem: Warum Diaz unersetzbar ist

  • 26.11.2025
  • 15:56 Uhr
Brand (l.) im EM-Halbfinale gegen Spanien
News

Brand fiebert Heimspiel entgegen: "Kulisse wird sehr cool"

  • 26.11.2025
  • 15:47 Uhr
2244591720Update
News

"Unbegreiflich": Hoeneß schießt gegen FC Barcelona

  • 26.11.2025
  • 15:44 Uhr