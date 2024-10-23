Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26 heute live: Highlights im Free-TV und im Livestream auf Joyn
- Aktualisiert: 11.03.2026
- 08:49 Uhr
- ran.de
Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.
Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.
Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.
Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.
Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen?
Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab ca. 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.
Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?
- Mittwoch, 11. März 2026; 23:05 Uhr