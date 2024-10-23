- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League Highlights

UEFA Champions League 2025/26 heute live: Highlights im Free-TV und im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 08:49 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 11.03. ab 23:05 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

- Anzeige -

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab ca. 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 11. März 2026; 23:05 Uhr
Mehr News und Videos
Jubel nach dem Tor zum 1:0 durch Vincenzo Grifo (SC Freiburg, 32) GER, SC Freiburg - Bayer Leverkusen, Fussball, Bundesliga, 25. Spieltag, Saison 2025 2026, 07.03.2026 DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ...
News

KRC Genk vs. SC Freiburg: Übertragung der Europa League live im TV, Stream & Liveticker

  • 11.03.2026
  • 08:52 Uhr
Im Achtelfinale: Die Profis des VfB Stuttgart
News

VfB Stuttgart vs. FC Porto: Übertragung der Europa League live im TV, Livestream & Ticker

  • 11.03.2026
  • 08:52 Uhr
LEVERKUSEN Leverkusen team photo during the UEFA Champions League match between Bayer 04 Leverkusen and Olympiakos Piraeus at the BayArena on February 24, 2026, in Leverkusen, Germany. BART STOUTJE...
News

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal heute live zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream und Ticker?

  • 11.03.2026
  • 08:51 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 11.03.2026
  • 08:48 Uhr
ESP: Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur. UEFA Champions League match. Round of 16, first leg. Guillermo Vicario and Antonio Kinsky of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League match, R...
News

Spurs-Coach nennt Grund für krasse Auswechslung

  • 11.03.2026
  • 07:58 Uhr
Musste getröstet werden: Alphonso Davies (li.)
News

"Tragische Verletzungen" trüben Bayern-Show

  • 11.03.2026
  • 07:27 Uhr
Atalanta BC v Bayern Munchen - UEFA Champions League Michael Olise of FC Bayern Munchen celebrates with Joshua Kimmich after scoring fifth goal during the serie UEFA Champions League 2025 26 Round ...
News

Wie Carvajal: Droht dem FCB ein übles Nachspiel?

  • 11.03.2026
  • 00:59 Uhr
Spieler des FC Bayern beim Torjubel
News

FC Bayern wie im Rausch - Sorge um Verletzte

  • 11.03.2026
  • 00:16 Uhr

FC Bayern: Herr Eberl, waren Gelbe Karten Absicht?

  • Video
  • 05:27 Min
  • Ab 0
Bayern™s Josip Stanisic Celebrates after scoring 0-1 during the Uefa Champions League soccer match between Atalanta and Bayern Munich at the New Balance Stadium in Bergamo , north Italy - Tuesday ,...
News

FCB-Noten: Trio ragt bei Super-Bayern heraus, nur einer fällt ab

  • 11.03.2026
  • 00:14 Uhr