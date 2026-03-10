- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

FC Bayern München: Droht Kimmich und Olise ein übles Nachspiel wegen der Gelben Karten?

  • Veröffentlicht: 11.03.2026
  • 00:59 Uhr
  • Justin Kraft

Joshua Kimmich und Michael Olise werden dem FC Bayern im Rückspiel gegen Atalanta gelbgesperrt fehlen – auch darüber hinaus?

Von Justin Kraft

Joshua Kimmich legte die Szene des Abends hin, als er schon längst nicht mehr auf dem Platz stand. An den Mikrofonen verschiedener Medien erklärte der Führungsspieler des FC Bayern München, warum ihn die Gelbe Karte bei der 6:1-Gala gegen Atalanta vermeintlich so ärgert.

Wer dem Nationalspieler dort eine Bestnote in Schauspielerei attestiert, wird wohl eher nicht falsch liegen. Wie er das über die Bühne brachte, war jedoch beeindruckend. "An sich war es unnötig", erklärte Kimmich bei "Prime Video": "Ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht."

Dann sei ihm zwar aufgefallen, dass Tom Bischof frei wäre, doch er befürchtete, dass das eine Pressingfalle wäre. "Ich glaube, wenn der gegnerische Spieler nicht auf mich zustürmt, dann gibt er vielleicht nicht die Gelbe Karte. Ich wollte den Ball gerade rausspielen. An sich war es dann zu spät", so der Mittelfeldstratege: "Ärgerlich."

Wirklich ärgerlich? Kimmich wird das Rückspiel gegen Atalanta in der Champions League gelbgesperrt verpassen. Angesichts des in jedem Fall harten Wegs ins Finale und dem deutlichen Sieg im Hinspiel wohl zu verkraften.

Selbiges gilt für Michael Olise, der sich bei einem Eckball auffällig viel Zeit nahm, bis der Schiedsrichter genug hatte und ihn verwarnte. Auch der Franzose wird im Rückspiel gesperrt sein. Dayot Upamecano bemühte sich derweil eher halbgar. Ein leichter Trikotzupfer wurde nicht bestraft.

- Anzeige -
- Anzeige -

Wie einst Carvajal? FC Bayern droht Nachspiel

Den Bayern könnte aber noch mehr Ärger drohen. Es gab schon einige Fälle in der Vergangenheit, die von der UEFA hart bestraft wurden. So gab Sergio Ramos 2019 sogar vor den Kameras zu, bewusst eine Gelbe Karte provoziert zu haben.

Ein Fehler, aus dem Kimmich offenbar gelernt hat. Denn Ramos wurde zwei Spiele gesperrt. Doch nicht immer brauchte die UEFA das Geständnis, um diese Strafe auszusprechen. 2017 ließ sich Dani Carvajal in Diensten von Real Madrid kurz vor dem Abpfiff gegen Nikosia 21 Sekunden Zeit beim Einwurf. Gelb und die von ihm gewollte Sperre.

Später entschied die UEFA auch bei ihm auf zwei Spiele. Ein Einspruch von Madrid ging ins Leere. Droht dieses Szenario nun auch Kimmich und/oder Olise? Argumente hätte der europäische Fußballverband durchaus. Nach dem Tor zum 5:0 zeigte die Bildregie Olise an der Seitenlinie. Er trank etwas und hörte sich an, was die Trainer zu sagen hatten.

Kurz darauf ging er wieder aufs Feld und sprach ausgerechnet mit Upamecano und Kimmich, die ebenfalls kurz vor einer Gelbsperre standen. Es folgten ziemlich bald die beiden Verwarnungen für Zeitspiel. Gegen eine zusätzliche Sperre der UEFA könnte sprechen, dass Kimmich es tatsächlich clever löste. Immer wieder war er kurz davor, den Pass zu spielen.

Auch seine Erklärung hinterher war gut zurechtgelegt. Olise hingegen wartete etwas plumper auf seine Verwarnung. Auch er könnte aber das Glück haben, dass sein Warten nicht übertrieben wirkte. An die 21 Sekunden von Carvajal dürfte er nicht herankommen.

Mehr als Warten bleibt dem FCB jetzt nicht übrig. Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass die UEFA ermittelt. Kimmichs Erklärungsversuche nach dem Spiel werden in jedem Fall ein Highlight bleiben.

- Anzeige -
Fußball: News und Videos
Spieler des FC Bayern beim Torjubel
News

FC Bayern wie im Rausch - Sorge um Verletzte

  • 11.03.2026
  • 00:16 Uhr
Musste getröstet werden: Alphonso Davies (li.)
News

Zusammenprall! Tränen! FCB bangt nach Gala um Trio

  • 11.03.2026
  • 00:15 Uhr
Bayern™s Josip Stanisic Celebrates after scoring 0-1 during the Uefa Champions League soccer match between Atalanta and Bayern Munich at the New Balance Stadium in Bergamo , north Italy - Tuesday ,...
News

FCB-Noten: Trio ragt bei Super-Bayern heraus, nur einer fällt ab

  • 11.03.2026
  • 00:14 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Achtelfinal Hinspiel 10.03.2026 Atalanta Bergamo - FC Bayern Muenchen Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 20...
News

Kommentar: Kompany-Kniffe bringen Statement-Sieg

  • 11.03.2026
  • 00:13 Uhr
imago images 1074016837
News

Mega-Böcke! Höchststrafe für Tottenham-Keeper

  • 11.03.2026
  • 00:12 Uhr
Michael Wimmer verlässt Regensburg
News

Wimmer verlässt Regensburg und wird Co-Trainer in Kiel

  • 11.03.2026
  • 00:12 Uhr
imago images 1074022943
News

Last-Minute-Elfer rettet Barcelona - Atletico Madrid deklassiert Tottenham

  • 11.03.2026
  • 00:12 Uhr
imago images 1074021639
News

FC Bayern zaubert: Gala in Italien

  • 11.03.2026
  • 00:09 Uhr
Irans Fußball-Präsident Mehdi Taj im Jahr 2022.
News

WM 2026: Irans Verbandspräsident stellt Teilnahme infrage

  • 10.03.2026
  • 23:54 Uhr
10.03.2026, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: Achtelfinale, Atalanta Bergamo - FC Bayern München, in der New Balance Arena (Bergamo, Italien), v.l. Aleksandar Pavlovic (Bayern München) , Jon...
News

Bittere Tränen! Bayern-Star nach Comeback direkt wieder verletzt

  • 10.03.2026
  • 23:23 Uhr
Fußball: Galerien
Schlug in Leipzig voll ein: Yan DiomandeUpdate

Leipzig-Star Diomande weckt wohl Interesse von Top-Klub

  • Galerie
  • 10.03.2026
  • 10:53 Uhr
FC Bayern Muenchen Teamfoto PSV Eindhoven (PSV) - FC Bayern Muenchen (M) Fussball Champions League, 8. Spieltag, matchday8, am 28.01.2026 im Philips-Stadion Eindhoven Niederlande. UEFA regulations ...

Top 25: Die Klubs mit den höchsten Gehaltskosten

  • Galerie
  • 27.02.2026
  • 20:48 Uhr
Wiedersehen macht Freude

Diese Stars waren für den Bayern und BVB aktiv

  • Galerie
  • 25.02.2026
  • 15:41 Uhr
2258745184

Trubins Vorgänger: Torhüter-Tore in der Champions League

  • Galerie
  • 29.01.2026
  • 10:14 Uhr
Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD7 Players of Real Madrid (from L to R) Arda Guler, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, De...

Umsatzstärkste Klubs: Real Madrid knackt erneut Schallmauer!

  • Galerie
  • 22.01.2026
  • 15:44 Uhr
Arbeloa BellinghamUpdate

Real Madrid: Kommt im Sommer 2026 ein Ex-Barca-Coach?

  • Galerie
  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
DFB-Quartier

Hier residiert das DFB-Team bei der WM 2026

  • Galerie
  • 09.01.2026
  • 18:55 Uhr
imago images 1070044361

Vertrag läuft aus: Diese Stars dürfen ab sofort frei verhandeln

  • Galerie
  • 01.01.2026
  • 18:30 Uhr
Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Dortmund vs. Gladbach: Zahlen und Funfacts zum Bundesliga-Kracher

  • Galerie
  • 19.12.2025
  • 15:23 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr