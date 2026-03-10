Der FC Bayern ist wie im Rausch über den Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo hinweggefegt und darf nach einer herausragenden Leistung für das Viertelfinale der Champions League planen.

Der berauschende Abend endete mit Sorgenfalten im Gesicht von Vincent Kompany. Nachdem schon die eingewechselten Alphonso Davies und Jamal Musiala nicht zu Ende spielen konnten, musste in der letzten Spielminute auch noch der offensichtlich benommene Jonas Urbig vom Platz geführt werden. Der Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer war beim Versuch, den Gegentreffer von Atalanta Bergamo zu verhindern, mit Torschütze Mario Pasalic zusammengeprallt.

Es waren dicke Wermutstropfen nach einem grandiosen Abend für den FC Bayern, der nach einem glanzvollen 6:1 (3:0) über den Dortmund-Schreck für das Viertelfinale der Champions League planen kann. Die eiskalten und jederzeit torhungrigen Münchner positionierten sich damit als ernsthafter Anwärter für die Krone im europäischen Vereinsfußball. Das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche ist nur noch Formsache. Im Viertelfinale käme es zum Duell mit Real Madrid oder Manchester City.

Fürchten müssen die Bayern nach einer eindrucksvollen Vorstellung aber keinen Gegner. "Leider am Ende noch ein Gegentor, aber ansonsten war das schon ein sehr starker Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Art und Weise war schon stark, das war ein gelungener Auftritt bei uns", sagte Kapitän Joshua Kimmich nach dem Spiel bei Prime Video: "Wir müssen jetzt hoffen, dass die Verletzungen nicht so schlimm sind."

Gegen die heißblütigen Italiener behielten die Bayern auch ohne Harry Kane und Manuel Neuer einen kühlen Kopf, sie nutzten Atalantas Schwächen eiskalt und maximal effizient aus. Kane konnte von der Bank aus in aller Ruhe mitansehen, wie Josip Stanisic (12.), der überragende Michael Olise (21.) und Serge Gnabry (25.) früh für klare Verhältnisse sorgten. Kanes Stellvertreter Nicolas Jackson (53.), erneut Olise (64.) und Jamal Musiala (67.) legten nach der Pause nach. Kurz vor dem Abpfiff traf Pasalic (90.+3).