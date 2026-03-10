Mit einer Tor-Gala schießt der FC Bayern München die Tür zum Viertelfinale der Champions League in Bergamo weit auf. Doch es gibt einige Verletzungen zu beklagen.

Der FC Bayern München muss nach seinem berauschenden Sieg bei Atalanta Bergamo (6:1) den Ausfall dreier Spieler befürchten.

Alphonso Davies wurde am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League weinend ausgewechselt, der eingewechselte Jamal Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Auch Torhüter Jonas Urbig war angeschlagen.

Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Abpfiff eine erste Einschätzung. "Bei Davies ist es wahrscheinlich etwas Muskuläres, Jonas ist ein bisschen benebelt, er hat ein bisschen Kopfschmerzen. Bei Jamal war es eher eine Vorsichtsmaßnahme, er hat was am Knöchel gespürt", berichtete er: "Aber Genaues kann ich nicht sagen."

Urbig wurde wegen Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

Nach dem Spiel fand das nächtliche Bankett statt. Davies war anwesend. Urbig noch im Krankenhaus. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach bei seiner Dinner-Rede von "tragischen Verletzungen". Den Achtelfinalerfolg sah er als "sportliches Statement". Es war der fünfthöchste Auswärtssieg der Bayern-Historie in der Champions League.