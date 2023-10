 Union Berlin vs. SC Braga heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Bundesligist Union Berlin trifft am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf den SC Braga. Wer überträgt das Spiel live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Übertragung Union Berlin: Wo seht ihr das CL-Spiel gegen den SC Braga heute live?

Nach der überragenden Vorsaison kommt für Union Berlin nun mit der erstmaligen Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase die Belohnung.

Am 2. Spieltag geht es im Olympiastadion zur Heim-Premiere in der Champions League für Union, ausgerechnet im Stadion von Stadt-Rivale Hertha BSC.

Die Generalprobe für das Spielging am Wochenende mit 0:1 in Heidenheim verloren. Auch am 1. Spieltag der Champions League gab es ein knappes 0:1 im Bernabeu gegen Real Madrid.