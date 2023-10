Union Berlin vs. SC Braga heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Endstand 2:3

Anzeige

Bundesligist Union Berlin trifft am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf den SC Braga. Wer überträgt das Spiel live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

UPDATE, 3. Oktober, 21:00 Uhr: Union kassiert bittere Pleite

Die Krise bei Union spitzt sich nach einer ganz bitteren Pleite langsam zu! Die Eisernen standen heute kurz vor dem ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte, verspielen aber gegen Sporting Braga eine 2:0-Führung und kassieren in der Nachspielzeit das entscheidende 2:3! Nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Serie und der zweiten Nullrunde in der Champions League sieht es derzeit düster aus beim FCU.

Sheraldo Becker hatte die Hausherren mit einem Doppelpack auf Kurs gebracht, doch die Berliner Defensive war heute zu oft nicht auf der Höhe. Zweimal trafen die Gäste nach einem Eckball und dann wurde auch noch in der vierten Minute der Nachspielzeit Andre Castro nicht gedeckt und konnte zum umjubelten Auswärtssieg einnetzen.

Braga schließt damit nach Punkten erstmal zu Real Madrid und Napoli auf, Union bleibt punktlos. Am Samstag geht es für beide Teams in der heimischen Liga weiter. Union tritt bei Borussia Dortmund an. Braga empfängt den FC Rio Ave. Tschüss aus Berlin und noch einen schönen Abend!