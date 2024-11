Vor diesem Duell in der serbischen Hauptstadt gibt es von den Schwaben einen eindringlichen Appell an die VfB-Fans.

Vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in der Champions League bei Roter Stern Belgrad richten die Verantwortlichen der Schwaben einen klaren Appell an die eigenen Fans.

Bei den bisherigen Auswärtsspielen des VfB in der Champions League bei Real Madrid und auch bei Juventus Turin kauften einige Fans der Stuttgarter Tickets im Block der Heimfans, um überhaupt eine Chance zu haben, das Spiel im Stadion zu sehen. Davor rät Bühler aber gerade in Belgrad ab.

"Belgrad wird kein normales Auswärtsspiel, das ist ein Spießrutenlauf bei dem alle Beteiligten, vor allem auch die Fanbetreuung des VfB, auf Hochtouren arbeiten wird. Ticketkäufe für den Heimbereich sind der absolute Wahnsinn und erhöhen das Risiko für Übergriffe", teilte Bühler in seinem Beitrag einen Post des Stuttgarter Fan-Accounts "Brustringblog", um seine Warnung noch einmal zu verdeutlichen.

Auch die Vereine, die in der laufenden Königsklassen-Saison vor dem VfB bereits auf Roter Stern Belgrad trafen, baten zum Schutz der eigenen Anhänger um besondere Maßnahmen. So empfahl der Schweizer Meister Young Boys den Fans sogar beim Heimspiel in Bern, Regenbogenfahnen und LGBTQ+-Symbole abzuhängen, da diese provozierend wirken könnten. In der Vergangenheit führten genau solche Symbole nämlich schon zu gewalttätigen Angriffen serbischer Fußball-Fans.

Die Fans von Roter Stern Belgrad, "Delije“ (auf Deutsch: Helden/Krieger) genannt, sind neben ihrer Gewaltbereitschaft durchaus auch für rechtsextreme Tendenzen bekannt.