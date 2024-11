Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Schachtar Donezk zogen unzählige Mitglieder der Münchner wegen überteuerter Tickets ihre Bestellung zurück. Nun gibt es eine Lösung.

36.000. So viele Kartenwünsche hatten die Fans des FC Bayern für das Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk am 10. Dezember in der Veltins-Arena auf Schalke storniert.

Ursprünglich hatten 55.000 Fans Karten bestellt, bis zur Frist am vergangenen Montag waren nur noch 19.000 Anfragen übrig. Der Grund: völlig überzogene Ticketpreise.