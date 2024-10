Was für ein dramatisches Happy End für den VfB Stuttgart in Turin!

Der VfB Stuttgart rehabilitierte sich drei Tage nach der 0:4-Klatsche von München - und wie. In der Königsklasse siegten der Vizemeister bei Juventus Turin spät, aber hochverdient mit 1:0. So reagiert eine Spitzenmannschaft. Ein Kommentar.

Trainer Sebastian Hoeneß kündigte danach an, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen zu können, nachdem der Vizemeister in der Allianz Arena verlor. Die Reaktion, die die Mannschaft nun in der Königsklasse in Italien zeigte - es war schlichtweg die eines Spitzenteams.

Beim aktuellen Tabellendritten der Serie A spielte sich der VfB von Beginn an viele Chancen heraus, belohnte sich aber für den enormen Aufwand zunächst noch nicht. Immer wieder liefen die Schwaben an, wirkten sehr spielfreudig und ließen die "Alte Dame" sprichwörtlich in zahlreichen Szenen alt aussehen.

Ein xG-Wert von 2,44 aufseiten des VfB spricht eine deutliche Sprache, wie verdient der Sieg des Vizemeisters letztlich war. Vor allem, wenn man den mickrigen xG-Wert von nur 0,28 aufseiten der Heimmannschaft aus Turin dagegenhält.