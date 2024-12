1. FC Heidenheim muss in den Conference-League-Playoffs gegen Kopenhagen ran

Über Dänemark ins Achtelfinale? Der 1. FC Heidenheim trifft in den Playoffs der Conference League auf den 1. FC Kopenhagen.

Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Das Hinspiel steigt am 13. Februar in der dänischen Hauptstadt, das Rückspiel eine Woche später in der Voith-Arena.

Das seit Wochen strauchelnde Team von Trainer Frank Schmidt hatte am Donnerstagabend mit einem 1:1 (1:0) gegen den FC St. Gallen den direkten Achtelfinal-Einzug in der Conference League verpasst und muss nun den Umweg nehmen.

Sollte Heidenheim sich dabei durchsetzen, wartet ein schweres Los. Es geht dann gegen den FC Chelsea oder Vitoria Guimaraes, die beide in der Vorrunde ohne Niederlage blieben.

Bis zum Finale am 28. Mai in Breslau ist es noch ein weiter Weg, und der FCH richtet vorerst wieder den Blick auf die Bundesliga: Zum Abschluss des Jahres geht es am Sonntag (15.30) zum Kellerduell beim Tabellenletzten VfL Bochum.