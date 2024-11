Wann aber geht's so richtig los? Welcher Bundesliga -Verein ist dabei? Wer nimmt an der Ligaphase teil? ran hat die Infos für euch zusammengetragen.

Wie in der Champions League und der Europa League ist auch in der Conference League zur neuen Spielzeit einiges anders. Grund ist die Aufstockung von 32 auf 36 Teams, die vom Kontinentalverband beschlossen wurde.

Auch der kleinste der drei UEFA-Wettbewerbe präsentiert sich zur Saison 2024/25 in einem neuen Gewand.

In der Conference League läuft die Ligaphase. Wie genau sieht der neue Modus aus? Gegen wen spielt der deutsche Vertreter Heidenheim? Wer überträgt live im Free-TV und Stream?

Das Wichtigste in Kürze

19. Dezember, 21 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. FC St. Gallen - zum Liveticker

12. Dezember, 18:45 Uhr: Istanbul Basaksehir vs. 1. FC Heidenheim - zum Liveticker

28. November, 18:45 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. FC Chelsea - 0:2

7. November, 21 Uhr: Heart of Midlothian vs. 1. FC Heidenheim - Endstand 0:2

24. Oktober, 21 Uhr: Paphos FC vs. 1. FC Heidenheim - Endstand 0:1

3. Oktober, 18:45 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. Olimpija Ljubljana - Endstand 2:1

Conference League live: Gegen wen und wann spielt der 1. FC Heidenheim in der Ligaphase?

Conference League live: Das sind die Teilnehmer der Ligaphase

Nachfolgend die 36 Teams, die in der Ligaphase der Conference League an der Start gehen, sortiert nach ihrer Zugehörigkeit bei der Auslosung. Diese fand bereits Ende August statt.

Topf 1: FC Chelsea, FC Kopenhagen, KAA Gent, AC Florenz, Linzer ASK, Betis Sevilla

Topf 2: Başakşehir, Molde FK, Legia Warschau, 1. FC Heidenheim, Djurgardens IF, Apoel Nikosia

Topf 3: Rapid Wien, Omonia Nikosia, HJK Helsinki, Vitória de Guimarães, FK Astana, Olimpija Ljubljana

Topf 4: Cercle Brügge, Shamrock Rovers, The New Saints, FC Lugano, Heart of Midlothian, Mladá Boleslav

Topf 5: Petrocub Hîncești, FC St. Gallen, Panathinaikos Athen, TSC Backa Topola, Borac Banja Luka

Topf 6: NK Celje, Larne FC, Dinamo Minsk, FC Pafos, Víkingur Reykjavík, Noah