In München gewinnt Paris Saint-Germain erstmals die Champions League und holt den Titel, nach dem Klub und Besitzer so lange lechzten. Aber was kommt nun? Doppeltorschütze Desire Doue spricht aus, was viele denken.

Von Marcus Giebel

Desire Doue bewies am Abend des Champions-League-Finales von München, dass er nicht nur das Spiel auf dem Rasen verstanden hat. Sondern auch jenes abseits davon. An den Mikrofonen.

Nachdem der junge Stürmer von Paris Saint-Germain mit zwei Toren entscheidenden Anteil am 5:0 über Inter Mailand hatte, ließ er jenen Satz fallen, den Zuschauer und Experten erwartet und die Konkurrenz wohl befürchtet hatte. "Wir haben Geschichte geschrieben und das ist erst der Anfang", betonte Doue nach seiner ersten Saison in Paris und auch in der Champion League.

Heißt also: Da kommt noch mehr, zieht euch warm an. Was im Moment des Triumphes natürlich gerne mal vollmundig angekündigt wird. Doch in der großen Fußballwelt wird sich wohl kaum jemand finden, der an diesen selbstbewussten Worten des 19-Jährigen zweifelt.

Zu dominant präsentierte sich PSG in der Allianz Arena, das Austragungsort eines historischen Finales wurde: Nie zuvor gewann eine Mannschaft mit fünf Toren Vorsprung, seit Benfica Lissabons 5:3 über Real Madrid vor 63 Jahren im Vorgänger-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister traf kein Team mehr so oft binnen 90 Final-Minuten.

Und der bemitleidenswerte Inter-Torwart Yann Sommer hätte ja gut und gerne noch öfter hinter sich greifen können. Die Chancen für weitere Treffer waren da. Letztlich konnten die hoffnungslos überforderten Italiener von Glück reden, als das Spiel vorbei war und Schiedsrichter Istvan Kovacs sich und vor allem ihnen jegliche Nachspielzeit ersparte.