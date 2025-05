Das Finale der Conference League steht fest und rückt näher. Der FC Chelsea, der klangvollste Name im Wettbewerb, hat die Chance auf den Titel. Wer überträgt live im Free-TV und Stream? +++ Update 28. Mai 22:55 Uhr: Chelsea am Ende souverän +++ Das historische "Quadruple" ist perfekt: Dank gnadenloser Effizienz hat sich der FC Chelsea den Titel in der Conference League gesichert und für ein Novum in der Europacup-Geschichte gesorgt. Gegen Betis Sevilla setzten sich die favorisierten Blues um ihren trickreichen Assist-König Cole Palmer nach einem Rückstand mit 4:1 (0:1) im Finale des "drittklassigen" Wettbewerbs durch. Weltmeister Enzo Fernández (65.), Nicolas Jackson (70.), Jadon Sancho (83.) und Moisés Caicedo (90.+1) trafen im polnischen Breslau für die Londoner, die erstmals einen Titel holten, seit ein Konsortium um US-Milliardär Todd Boehly 2022 den Klub von Roman Abramowitsch übernommen hat. Dazu gewann Chelsea als erster Verein überhaupt nach Triumphen in der Champions League, der Europa League und im Europapokal der Pokalsieger auch den vierten europäischen Wettbewerb.

+++ Update 28. Mai 21:50 Uhr: Betis führt zur Pause +++ Zur Halbzeit führt Betis Sevilla verdient mit 1:0 gegen den FC Chelsea. Von Beginn an war es ein intensives, schön anzusehendes Finale. Ab der ersten Minute machten die Andalusier viel Druck und sorgten für Fehler der Blues. Einen solchen Fehler nutzten sie dann auch zur frühen Führung. Einen Pass im Aufbauspiel konnte Betis abfangen und nach einem schönen Zuspiel von Isco vollendete Ezzalzouli zum bisher einzigen Treffer in der Partie (9.). In diesem Durchgang wirkten die Spanier giftiger, zielstrebiger und stellten Chelsea oftmals vor Probleme. Die Londoner konnten sich nur selten nach vorne durchkämpfen und bisher mangelte es noch an einem Hochkaräter. Dennoch versuchten sich die Blues ruhig in dieses Spiel zurück zu arbeiten und vor allem seit der 30. Spielminute wurde Chelsea etwas stärker. Dieses Endspiel ist noch lange nicht entschieden und die Westlondoner haben schon in der Vergangenheit bewiesen, Rückstände in europäischen Endspielen aufzuholen zu können.

+++ Update 28. Mai 20:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ So spielen die beiden Finalisten! Betis: 13 Adrián - 23 Sabaly, 6 Natan, 5 Bartra, 12 R. Rodríguez - 4 Johnny, 18 Fornals - 7 Antony, 22 Isco, 10 Abde - 11 Bakambu. - Trainer: Pellegrini Chelsea: 12 Jörgensen - 27 Gusto, 23 Chalobah, 5 Badiashile, 3 Cucurella - 8 E. Fernandez, 25 M. Caicedo - 11 Madueke, 20 Palmer, 7 Pedro Neto - 15 Jackson. - Trainer: Maresca Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien-Herzegowina) Zuschauer: 40.000 (in Breslau)

Conference League 2024/25 Finale zwischen Chelsea und Betis heute live Auch der kleinste der drei UEFA-Wettbewerbe präsentiert sich zur Saison 2024/25 in einem neuen Gewand. Wie in der Champions League und der Europa League ist auch in der Conference League zur neuen Spielzeit einiges anders. Grund ist die Aufstockung von 32 auf 36 Teams, die vom Kontinentalverband beschlossen wurde. Neu wird ebenfalls der Champion sein. 2023/24 krönte sich Olympiakos Piräus mit einem 1:0 gegen die AC Florenz zum Sieger und sicherte sich somit die EL-Teilnahme 24/25. ran hat alle Infos zur Conference League für euch zusammengefasst.

Conference League heute live: Das ist das Finale 28. Mai; 21:00 Uhr: Betis Sevilla vs. FC Chelsea

Conference League heute live: Das sind die Halbfinal-Begegnungen im Überblick Hinspiele - Donnerstag, 1. Mai 21 Uhr: Real Betis - AC Florenz 2:1

Djurgarden - FC Chelsea 1:4 Rückspiele - Donnerstag, 8. Mai 21 Uhr: AC Florenz - Real Betis 2:2 n.V.

FC Chelsea - Djurgarden 1:0

Conference League heute live: Das sind die Viertelfinal-Begegnungen im Rückspiel im Überblick FC Chelsea - Legia Warschau 1:2

Jagiellonia Bialystok - Real Betis 1:1

AC Florenz - NK Celje 2:2

Rapid Wien - Djurgarden 1:4 (n.V.)

Conference League heute live: Die Hinspiel-Ergebnisse der Viertelfinal-Begegnungen im Überblick Legia Warschau - FC Chelsea 0:3

Real Betis - Jagiellonia Bialystok 2:0

NK Celje - AC Florenz 1:2

Djurgarden - Rapid Wien 0:1

Conference League heute live: Die Rückspiel-Ergebnisse der Achtelfinal-Begegnungen im Überblick FC Chelsea - FC Kopenhagen 1:0

Vitoria SC - Real Betis 0:4

AC Florenz - Panathinaikos Athen 3:1

Legia Warschau - Molde FK 2:0 n.V.

Rapid Wien - FK Borac Banja Luka 2:1 n.V.

Djurgarden IF - Pafos FC 3:0

FC Lugano - NK Celje 6:7 n.E.

Cercle Brügge - Jagiellonia Bialystok 2:0

Conference League heute live: Die Hinspiel-Ergebnisse der Achtelfinal-Begegnungen im Überblick FC Kopenhagen - FC Chelsea 1:2

Real Betis - Vitoria SC 2:2

Panathinaikos Athen - AC Florenz 3:2

Molde FK - Legia Warschau 3:2

FK Borac Banja Luka - Rapid Wien 1:1

Pafos FC - Djurgardens IF 1:0

Celje - FC Lugano 1:0

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brügge 3:0

Conference League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker Die Rechte für die Übertragung der Conference League liegen bei RTL. Pro Spieltag wird ein Spiel mit deutscher Beteiligung aus der Europa League oder Conference League im Free-TV gezeigt, Livestreams gibt's beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Das Finale überträgt RTL live im Free-TV auf dem Sender Nitro. Liveticker zu ausgewählten Spielen findet ihr auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Conference League heute live: Gegen wen und wann spielte der 1. FC Heidenheim in den Playoffs? 13. Februar, 21:00 Uhr: FC Kopenhagen vs. 1. FC Heidenheim - Endstand 1:2

20. Februar, 18:45 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. FC Kopenhagen - Endstand 1:3 n.V.

Conference League heute live: Der Spielplan der Playoffs

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Playoffs Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Conference League 21:00 Betis Sevilla Betis Sevilla 1:4 Beendet Chelsea Chelsea FC

Conference League heute live: Das waren die Teilnehmer der Ligaphase Nachfolgend die 36 Teams, die in der Ligaphase der Conference League an der Start gehen, sortiert nach ihrer Zugehörigkeit bei der Auslosung. Diese fand bereits Ende August statt. Topf 1: FC Chelsea, FC Kopenhagen, KAA Gent, AC Florenz, Linzer ASK, Betis Sevilla Topf 2: Başakşehir, Molde FK, Legia Warschau, 1. FC Heidenheim, Djurgardens IF, Apoel Nikosia Topf 3: Rapid Wien, Omonia Nikosia, HJK Helsinki, Vitória de Guimarães, FK Astana, Olimpija Ljubljana Topf 4: Cercle Brügge, Shamrock Rovers, The New Saints, FC Lugano, Heart of Midlothian, Mladá Boleslav Topf 5: Petrocub Hîncești, FC St. Gallen, Panathinaikos Athen, TSC Backa Topola, Borac Banja Luka Topf 6: NK Celje, Larne FC, Dinamo Minsk, FC Pafos, Víkingur Reykjavík, Noah

Conference League 2024/25 im neuen Modus: So läuft die Saison ab Auch in der Conference League gibt es im Vergleich zu den Vorjahren einige Neuerungen, es nehmen ebenfalls 36 Teams teil. Diese werden nach dem jeweiligen UEFA-Koeffizienten auf sechs Lostöpfe mit jeweils sechs Mannschaften verteilt. Jedem Team wird im Anschluss ein Gegner aus jedem Topf zugelost, alle Vereine bestreiten also sechs Spiele in der Ligaphase - allerdings keines davon gegen einen Klub aus dem eigenen Verband. Zudem ist es nicht möglich, dass einem Team zwei Vereine aus demselben Verband als Gegner zugelost werden. Die Ergebnisse der Ligaphase werden in einer großen Tabelle zusammengefasst. Platz eins bis acht geht direkt in das Achtelfinale, die Plätze neun bis 24 spielen in den K.o.-Runden-Playoffs mit Hin- und Rückspiel um die weiteren acht Achtelfinal-Tickets. Im Anschluss geht es im gewohnten Modus bis zum Finale weiter.