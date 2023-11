Anzeige

Eintracht Frankfurt empfängt am 5. Spieltag der Conference League PAOK Saloniki. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Der 5. Spieltag in der Conference League steht an. In Gruppe G kommt es am Donnerstag (30. November) zum Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Saloniki (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Nach vier Partien steht die SGE mit neun Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz, die Griechen haben einen Punkt mehr auf dem Konto. Beide haben das Ticket für die K.o.-Runde bereits sicher.

Um den Gruppensieg am 6. Spieltag in der eigenen Hand zu haben, ist ein Sieg für die Eintracht allerdings Pflicht. Wie schwer das aber wird, zeigte nicht zuletzt das Hinspiel, als man in einer wilden Partie mit 1:2 unterlag.

Gute Nachrichten gibt es vor der Partie von Robin Koch. Der Innenverteidiger konnte wieder mit der Mannschaft trainieren, nachdem er zuletzt wegen Wadenproblemen pausieren musste. Sebastian Rode und Jens Petter Hague arbeiteten individuell.

Alle News zur SGE findet ihr auf unseren Seiten zur Bundesliga und der Conference League.