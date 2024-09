Anzeige Der FC Chelsea verzichtet in der Conference League auf seinen formstärksten Spieler. Eine Folge des Missmanagements? Von Max Bruns Der FC Chelsea hat sich in der laufenden Saison für die Conference League qualifiziert. Wie üblich in den internationalen Wettbewerben der UEFA musste der Klub einen offiziellen Kader an Spielern einreichen, die dann auch für die Partien spielberechtigt sind. Der englische Top-Klub veröffentlichte am Donnerstag seinen Kader und sorgte durch die ein oder andere (Nicht-)Nominierung dafür, dass viele Fans der "Blues" aus dem Häuschen waren. Denn ein Blick auf die Auswahl von Cheftrainer Enzo Maresca zeigt, dass der englische Shootingstar Cole Palmer kein Teil des 22-, beziehungsweise 27-köpfigen Conference-League-Kaders ist. Doch der 22 Jahre alte EM-Fahrer, der einen Marktwert von rund 80 Millionen Euro besitzt, ist nicht der einzige große Name, der auf der Liste fehlt. Neben Palmer haben es auch der französische Innenverteidiger Wesley Fofana und der belgische Mittelfeldspieler Romeo Lavia nicht in den Kader geschafft. Diese drei Top-Stars werden also definitiv nicht an Bord sein, wenn der große FC Chelsea am 28. November zu Gast beim 1. FC Heidenheim ist. Doch was steckt hinter der Maßnahme, ausgerechnet Chelseas besten Mann Palmer nicht für die Conference League zu nominieren?

FC Chelsea auch ohne Palmer Favorit Schließlich war Palmer in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit mit 22 Toren und elf Assists in 33 Spielen Dreh- und Angelpunkt des London-Klubs. Es gibt einen naheliegenden Grund. Die Conference League hat bei Chelsea nicht oberste Priorität. Die Premier League steht bei den "Blues" an erster Stelle, dann folgen die englischen Pokalwettbewerbe. Klar ist zudem auch: Selbst ohne Palmer, Fofana und Lavia zählt der Champions-League-Sieger von 2021 zu den Favoriten der Conference League.

Chelsea: Hintertürchen für Palmer? Zumal sich Chelsea ohnehin ein Hintertürchen offengelassen hat: Der nun veröffentlichte Kader gilt vorerst bis zum Winter, im Januar kann dieser dann nochmals angepasst und drei Spieler nachnominiert werden. Sollte es das Maresca-Team also durch die "Gruppenphase" schaffen, könnte Palmer zur K.o.-Runde mit an Bord sein. Abgesehen davon will der Klub mit der Nicht-Nominierung auch einen Teil seiner Star-Spieler schützen. Chelsea ist in fünf Wettbewerben vertreten - durch die Teilnahme an der Klub-WM zieht sich die Saison der "Blues" bis in den Juli hinein. Palmer und Co. kommen zudem aus einer Saison, in der es durch die Europameisterschaft lediglich eine verkürzte Sommerpause gab - auch wenn Palmer bei England vergleichsweise wenig zum Einsatz kam.

Anzeige Chelseas Mega-Kader ein Grund für Palmer-Fehlen? Nichtsdestotrotz hängt die Entscheidung, Palmer und Co. vorerst außen vor zu lassen, sicher auch mit dem Kader-Management des Klubs zusammen. Kaum ein anderer Verein hat so einen großen Kader wie der FC Chelsea. Auf der eigenen Website listete Chelsea zuletzt 33 Spieler auf, elf weitere sind derzeit verliehen. Mehr als 40 Spieler stehen aktuell also bei den "Blues" unter Vertrag. Dass da - auch in Anbetracht der UEFA-Regularien, wie der Local-Player-Regel - nicht für jeden Platz im Conference-League-Kader ist, überrascht dann auch nicht. Doch diesen "Luxus", solche Top-Stars zu schonen, hat derzeit wohl nur der FC Chelsea. Für das Kader-Management ernteten die Chelsea-Verantwortlichen bereits Hohn und Spott - Leidtragende sind allerdings in erster Linie die Spieler. Palmer ist jung, er hätte sich sicherlich gerne in der Conference League mit exotischen Gegnern aus ganz Europa gemessen. Auch Fofana (23) und Lavia (20) sind nicht im Alter, in denen eine Doppelbelastung üblicherweise zum Problem wird. Doch Maresca und sein Trainer-Team haben sich so entschieden und sind sich sicher, dass sie auch mit diesem Kader die K.o.-Runde der Conference League erreichen. Und dann kann sich ja ohnehin noch einmal alles ändern.

