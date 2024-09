Anzeige

Dass Hoffnungsträger wie Nick Woltemade, Anrie Chase und Justin Diehl im Champions-League-Kader des VfB Stuttgart fehlen, sorgt bei Fans für Unverständnis. Dabei blieb dem VfB wegen einer UEFA-Regel kaum eine Wahl.

Als der VfB Stuttgart am Mittwoch seinen Kader für die heiß erwartete Champions-League-Saison verkündete, erlebten einige Fans eine böse Überraschung.

Denn im 25-köpfigen Aufgebot fehlen mit Nick Woltemade, Anrie Chase, Ramon Hendriks und Justin Diehl gleich vier Youngster, die in der bisherigen Bundesliga-Saison bereits zu Einsatzzeit kamen.

Stattdessen finden sich in der Liste Namen wie Thomas Kastanaras oder Samuele Di Benedetto. Spieler, die in dieser Spielzeit bislang nur für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufliefen.

"Wie in aller Welt kann man Kastanaras berufen und Woltemade nicht? Das gibt es doch nicht", echauffierte sich ein User auf X. "Kastanaras statt Woltemade ist crazy", schrieb ein anderer. "Kein Woltemade, Chase oder Diehl schon bisschen schade", zeigte sich ein weiterer User enttäuscht.

