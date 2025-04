Clasico-Boykott? Real Madrid rudert nach Schiedsrichter-Eklat zurück

Boykott im Clasico? Nach dem Eklat um den weinenden Schiedsrichter rudert Real Madrid vor dem Pokalfinale zurück.

Real Madrid ist im Eklat vor dem Clasico gegen den FC Barcelona zurückgerudert. Vor dem Duell im Finale der Copa del Rey zwischen den beiden spanischen Topklubs (ab 22 Uhr im Liveticker auf ran.de) haben die Königlichen einen zuvor diskutierten Boykott dementiert.

"Angesichts der Gerüchte, die in den letzten Stunden aufgekommen sind, teilt Real Madrid mit, dass unsere Mannschaft nie daran gedacht hat, auf das morgige Finale zu verzichten", stellte der Klub in einem Statement am späten Freitagabend klar.

Im Angesicht der Diskussionen um den für die Partie angesetzen Schiedsrichter hatte die Real nahestehende Zeitung "Marca" zuvor berichtet, dass es nicht "ausgeschlossen sei, dass Real nicht einmal am Endspiel teilnehmen wird.“

Zuvor hatte es Verwerfungen wegen Referee Ricardo de Burgos Bengoetxea gegeben, der auf der Pressekonferenz vor dem Pokalfinale unter Tränen über den von Real ausgeübten Druck geklagt hatte.