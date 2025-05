Alexander-Arnold ist also ein echter "Scouser" und eine Identifikationsfigur, die der FC Liverpool natürlich nur ungerne ablösefrei ziehen lässt.

Was für Liverpool extrem bitter ist. Denn der 26-Jährige ist einem Vorort der Heimatstadt der Beatles geboren und kam 2004 als Kind zu den "Reds".

Der Vertrag des torgefährlichen Rechtsverteidigers läuft aus, alles deutet daraufhin, dass Alexander-Arnold in der kommenden Saison für Real Madrid spielen wird.

Trent Alexander-Arnold wird den FC Liverpool verlassen, so viel steht fest.

Ablöse-Poker wegen der Klub-WM

Nun könnten die "Reds" aber zumindest noch eine vergleichsweise kleine Ablöse für den englischen Nationalspieler einstreichen. Denn Real Madrid würde Alexander-Arnold bereits gerne im Kader für die am 15. Juni beginnende Klub-WM in den USA haben. Sein Vertrag in Liverpool läuft aber noch wie üblich bis zum 30. Juni 2026.

Die Königlichen, bei denen künftig wohl Xabi Alonso als Trainer an der Seitenlinie stehen wird, sollen deshalb englischen Medien zufolge ein Angebot über eine Million Pfund (rund 1,18 Millionen Euro) vorbereiten, um den Abwehrspieler einen Monat früher aus seinem Vertrag herauszukaufen.

Für Liverpool hätte das auch noch den Vorteil, Alexander-Arnolds Juni-Gehalt einzusparen, dass bei rund 830.000 Euro liegen soll. Die Reds, die von dem ablösefreien Abgang ihres einstigen Jugendspielers nicht sonderlich begeistert sind, sollen laut "The Sun" aber erwägen, bis zu 1,5 Millionen Pfund (rund 1,78 Millionen Euro) für den Wechsel zu fordern.

Wegen der Klub-WM könnte es also zu einem Ablöse-Poker kommen, den es so im Profifußball bisher noch nicht gegeben hat.