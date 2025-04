FC Barcelona vs. Real Madrid live: Rot und Schluss! Clasico im Free-TV, Stream und Ticker

Carlo Ancelotti, für den das Spiel gegen Barcelona wohl das letzte sein könnte, glaubt dennoch an eine Chance seiner Mannschaft: "Es scheint, dass sie besser sind als wir. Aber ein Finale ist ein Finale, etwas Unvorhersehbares. Madrid in einem Finale als Opfer darzustellen, erscheint mir etwas übertrieben."

Vor allem Real Madrid dürfte dabei auf Wiedergutmachung aus sein. In der laufenden Spielzeit wurden die "Königlichen" vom ewigen Rivalen gleich zweimal deutlich geschlagen. In der Hinrunde der Liga setzte es ein 0:4, im Finale der Supercopa im Januar setzte sich Barca mit 5:2 durch.

+++ Update, 26. April, 23:55 Uhr: Clasico geht in Verlängerung +++

Was für ein Krimi: In der 6. Minute der Nachspielzeit pfeit der Schiedsrichter Elfmeter für den FC Barcelona. Raphinha zieht von der linken Seite in den Strafraum, wo Raúl Asencio die Grätsche auspackt. Der spanische Youngster spielt nicht den Ball, trifft Raphinha aber auch nicht so richtig. Der VAR greift jedoch ein und der Schiedsrichter schaut sich die Szene selbst am Bildschrim an. Nach mehreren Minuten fällt die Entscheidung: Es ist kein klarer Kontakt bei der Grätsche von Raul Asencio zu erkennen. Folgerichtig nimmt der Schiedsrichter den Elfmeter zurück, entscheidet sogar auf Schwalbe und zeigt Raphinha die Gelbe Karte.