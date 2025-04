Clasico mit unterschiedlichen Ausgangslagen

Tatsächlich könnte die Ausgangslage für Flick und Ancelotti vor dem Clásico am Samstag in Sevilla (ab 22:00 Uhr im Liveticker) unterschiedlicher kaum sein.

Auf der einen Seite ist da der gefeierte Deutsche, der mit Barcelona noch Titel en masse holen kann und kurz vor einer Vertragsverlängerung steht.

Und dann ist da Ancelotti, dessen Ende bei Real naht - vielleicht schon am Samstag, falls auch die letzte realistische Titelchance platzt. Ein möglicher Nachfolger stünde in Leverkusen-Coach Xabi Alonso längst bereit.

Flick hat an dieser Abschiedsstimmung durchaus Anteil. Im Oktober triumphierte Barca in Madrid mit 4:0, im Januar ließen Flick und Co. im Supercup-Finale in Saudi-Arabien ein demütigendes 5:2 folgen.