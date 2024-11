DFB-Team: Joshua Kimmich gibt nach Verletzung Entwarnung

Im Spiel der DFB-Elf gegen Bosnien-Herzegowina verletzt sich Joshua Kimmich. Im Anschluss bezieht der Kapitän Stellung.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erlebte einen glorreichen Samstagabend. In Freiburg schlug das DFB-Team Bosnien-Herzegowina mit 7:0. Einziger Wermutstropfen des Abends war die Verletzung von Joshua Kimmich.

Doch auch diese ist offenbar nicht schlimm, so gab der Kapitän nach dem Spiel Entwarnung. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Hätte es nicht 6:0 gestanden, wäre ich nicht raus. In Ungarn will ich wieder spielen", so der Bayern-Profi.

Der 29-Jährige war in der 71. Minute im gegnerischen Strafraum weggeknickt und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Nach einer kurzen Untersuchung durch Teamarzt Dr. Jochen Hahne wurde Kimmich durch Robin Koch ersetzt.

Direkt nach der Partie hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann im "RTL"-Interview erklärt: "Josh ist ein bisschen angeschlagen mit der Kapsel, hoffentlich ist es nichts Dramatisches. Laut Doc hat er ein bisschen Glück gehabt, Gott sei Dank."

Zum Abschluss des Jahres geht es für die Nationalelf am Dienstagabend ab 20:45 Uhr in der Nations League gegen Ungarn (im Liveticker).