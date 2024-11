DFB-Team: Deutschland feiert viel mehr als den Gruppensieg - ein Kommentar

Das letzte Heimländerspiel des vergangenen Jahres fand in Berlin statt. Nach einer ernüchternden Leistung zog man gegen die Türkei den Kürzeren. Einige Tage später blamierte man sich in Wien gegen Österreich bis auf die Knochen.

Und egal ob man den Überschwang des Rekordnationalspielers in allerletzter Konsequenz teilen wollte, so bleibt dennoch hängen: Die DFB-Elf verbreitet wieder Euphorie und Zuversicht.

Durch einen begeisternden 7:0 (3:0)-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina sichert sich Deutschland den angestrebten Gruppensieg in der Nations League. Der Feier-Abend in Freiburg wird aber nicht nur deswegen lange in Erinnerung bleiben. Ein Kommentar.

Wirtz und Musiala beflügeln eigene Mannschaft

Angeführt von den Wunderknaben Jamal Musiala und Florian Wirtz spielte sich das Team geradezu in einen Rausch und ließ dem Gegner niemals auch nur den Hauch einer Chance.

Nun wären die beiden genannten Jungstars jeder für sich gesehen schon ein großartiges Versprechen in die Zukunft. Dass der DFB über beide verfügt, verstärkt dieses enorm.

"Es wurden ja auch jede Menge Tore geschossen, ohne dass Jamal und ich vorher irgendwas gemacht hätten", unternahm Wirtz zwar einen Versuch der Einschränkung.

Torwart Oliver Baumann gab aber unumwunden zu, das Treiben des Duos auch während des Spiels genossen zu haben.

Und damit war er nicht allein. Die eigenen Mitspieler schienen und scheinen durch die Anwesenheit der beiden regelrecht beflügelt.

Drive, Hingabe, Kreativität, Spirit und Gier - all das strahlte die DFB-Elf in jeder Phase des Spiels aus. So wie sie es auch schon in den vorangegangenen Partien dieses EM-Jahres getan hatte.

Zehn Siege in 14 Partien hat man - vor dem abschließenden Auftritt in Budapest am Dienstag - eingefahren. Vier davon in der Nations League.