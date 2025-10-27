Anzeige
2. Runde im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

1. FC Köln vs. FC Bayern live: DFB Pokal im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 08:26 Uhr

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Köln auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Der DFB-Pokal kommt in der 2. Runde mit dem Klassiker zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern um die Ecke.

Der deutsche Rekordmeister geht dabei als klarer Favorit in die Partie, verlor in dieser Spielzeit noch kein Pflichtspiel. Allerdings überzeugten die Münchner in den vergangenen Jahren im Pokal nicht immer. Die Kölner hoffen deshalb sicherlich auf die Überraschung.

1. FC Köln vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 29.10. ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Verhindern will das Jonas Urbig. Der Torhüter, der im Januar 2025 vom 1. FC Köln zum FC Bayern wechselte, wird sicher im Tor stehen. Der 22-Jährige ersetzt Manuel Neuer. Der Stammkeeper des FCB sitzt weiter eine Rotsperre aus der letzten Spielzeit ab. Damals wurde der 39-Jährige beim 0:1 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen mit Rot vom Platz gestellt.

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

1. FC Köln vs. FC Bayern live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde
  • Datum: 29. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

2. Runde im DFB-Pokal: Läuft Köln vs. Bayern im Free-TV?

Ja! Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Köln gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

1. FC Köln - FC Bayern München live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Bayern zu Gast in Köln live: Wo gibt's einen Ticker zur 2. Runde im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu 1. FC Köln gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

1. FC Köln vs. FC Bayern live: Alle Informationen zur Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 29. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Lukas Kwasniok (1. FC Köln), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
