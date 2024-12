Alonso: Pokal-Kracher in München "wie ein Finale"

Trainer Xabi Alonso von Double-Sieger Bayer Leverkusen sieht seine Mannschaft vor der größten aller Prüfungen. "Es gibt kein schwierigeres Spiel als in der Allianz Arena. Im Pokal, in der Bundesliga, in der Champions League: Sie sind dort immer der Favorit", sagte Alonso vor dem Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Bayern München und versprach: "Das ist wie ein Finale für uns. Wir geben alles."