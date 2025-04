Arminia Bielefeld steht im Finale des DFB-Pokals. Eine märchenhafte Geschichte, die so in Deutschland nur ein Wettbewerb schreibt.

Arminia Bielefeld 2023 noch im Tal der Tränen

Besonders die Tränen von Vereinslegende Fabian Klos sorgten für großen Schmerz auf der Alm. Auch finanziell stand man vor großen Herausforderungen, musste fast die gesamte Mannschaft neu aufstellen. Umso weniger überraschte es, dass auch in der Folgesaison wieder ein Abstieg drohte. Diesen wendete man allerdings ab – und vermied so einen Horrorabschied von Klos zum Karriereende.

All dieses Chaos, all die Angst um die Existenz eines traditionsreichen Klubs in Deutschland liegen nur wenige Monate bis zwei Jahre zurück. Was am 1. April 2025 angesichts der Vergangenheit nahezu wie ein Aprilscherz aussieht, ist die Realität: Bielefeld steht im Pokalfinale. Nach einem hochverdienten 2:1-Sieg gegen den amtierenden Doublesieger.