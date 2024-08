Bayer Leverkusen: Die Noten im DFB-Pokal gegen den FC Carl Zeiss Jena

Anzeige Pflichtaufgabe gemeistert. Bayer Leverkusen gewinnt das DFB-Pokalspiel der 1. Runde beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena mit 1:0, tut sich aber überraschend schwer. ran bewertet die Leistungen der Bayer-Stars. von Oliver Jensen

Anzeige

Anzeige

Matej Kovar Der 24-Jährige darf wie bereits in der vergangenen Saison im DFB-Pokal das Tor hüten, ist in der 1. Halbzeit allerdings zu keiner Rettungstat gezwungen. Erstmals muss er in der 76. Minute nach einer Ecke einen Ball halten, ist dabei nicht sehr gefordert. ran-Note: 3

Edmond Tapsoba Der Verteidiger hat Glück, dass in der 14. Minute sein hartes Einsteigen nicht gepfiffen wird. Er gab in der Szene keine gute Figur ab. Im Spielaufbau unterlaufen ihm Fehler, zudem lässt er sich teilweise überraschend einfach überspielen. ran-Note: 5

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

© DeFodi

Jonathan Tah Der Verteidiger klärt souverän die langen und hohen Bälle von Jena, bringt dabei seine Kopfballstärke zur Geltung. In der 36. Minute hat er eine gute Chance, als er den Ball nach einer Ecke per Kopf knapp verfehlt. Defensiv ist er durchaus gefordert, behält aber einen kühlen Kopf, muss den Ball in der 75. Minute riskant klären. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige Arthur Der Rechtsverteidiger ist anfangs von dem hohen Pressing des Gegners überrascht. In der 32. Minute lässt er sich nach einem langen Ball vom Gegenspieler zu einfach ausspielen - das hätte gefährlich werden können. Auch im weiteren Spielverlauf strahlt er keine Sicherheit aus. Zur Halbzeit erfolgt die Auswechslung. Seine Zweikampfquote von 57 Prozent ist schwach. ran-Note: 5

Jeanuel Belocian Der Linksverteidiger hat in vielen Zweikämpfe seine Probleme, im Spiel nach vorne gelingt ihm sehr wenig. In der 75. Minute knallt er den Ball aus einer aussichtsreichen Position weit über das Tor hinweg. ran-Note: 4

Anzeige

Anzeige

Nathan Tella Der Offensivspieler versucht, eine Lösung gegen die sichere Verteidigung von Jena zu finden. In der 1. Halbzeit hat er einen Torschuss und bereitet einen weiteren Abschluss vor. Die Auswechslung erfolgt nach 68 Minuten. ran-Note: 3

Aleix Garcia Der Mittelfeldspieler hat einige gute Ideen, verteilt die Bälle gut und bereitet alleine in der ersten Halbzeit vier Torschüsse vor. Seine Passsicherheit ist auffällig gut. ran-Note: 3

Anzeige

© DeFodi

Anzeige

Robert Andrich Der Abräumer klärt einen frühen Angriff von Jena, sein Distanzschuss in der 22. Minute geht weit über das Tor. Er hat viele Ballkontakte und eine gute Passsicherheit, ist allerdings nicht so zweikampfstark wie gewohnt. ran-Note: 3

Anzeige

Amine Adli Er ist in der 1. Halbzeit der auffälligste Leverkusener. Adli bringt in der 8. Minute den ersten gefährlichen Angriff auf das Tor, trifft in der 30. Minute zudem den Pfosten - die erste gute Chance für Leverkusen. Nach 68 Minuten wird er ausgewechselt. ran-Note: 3

Anzeige

Jonas Hofmann Der Torschütze zum 1:0. Der Offensivspieler findet in der 1. Halbzeit überhaupt nichts ins Spiel und verliert auffällig viele Zweikämpfe. Zu Beginn der 2. Halbzeit verdaddelt er per Fehlpass eine gute Chance, trifft dann aber in der 52. Minute per Kopf. ran-Note: 3

Anzeige Patrick Schick Ein Auftritt zum Vergessen. Der Stürmer wird im Strafraum gut bewacht, sein erster Abschluss in der 24. Minute wird abgeblockt, nach der darauffolgenden Ecke landet sein Ball am Außennetz. Ansonsten findet er überhaupt nicht ins Spiel. Er kommt erst in der Nachspielzeit noch einmal zum Abschluss, lässt aber auch diese Top-Chance ungenutzt. So kommt er wohl kaum an Victor Boniface vorbei. ran-Note: 5

© DeFodi

Alejandro Grimaldo Er bringt die Wende. Zur Halbzeit wird Grimaldo eingewechselt. Sieben Minute später bereitet er per Flanke den Führungstreffer zum 1:0 vor. Insgesamt ist er ein belebendes Element. ran-Note: 2

Florian Wirtz Seine Einwechslung erfolgt in der 68. Minute. Wirtz kann seine fußballerische Qualität allerdings nicht ausreichend einbringen, kommt in der 84. Minute immerhin einmal zum Abschluss, schießt den Ball aber in die Arme des Torhüters. ran-Note: 3

Jeremie Frimpong Auch Frimpong kommt in der 68. Minute ins Spiel und bringt im Spiel nach vorne einige gute Ideen ein, bereitet mehrere Chancen vor, legt den Ball in der Nachspielzeit gut für Schick auf. ran-Note: 3